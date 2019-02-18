"Я должна это сделать": Повалий избавляется от самого дорогого

Народная артистка Украины Таисия Повалий – знатная модница. Она восхищает изысканными нарядами и в жизни, и на сцене. Например, на недавнем концерте в Москве принципиально не надела ни одного старого платья – блистала только в новых. Ее стиль копируют, ей пытаются подражать. Однако настал момент, когда одежда стала "выживать" певицу из дома.



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