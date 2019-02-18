"Я должна это сделать": Повалий избавляется от самого дорогого
Дом под Киевом, особняк в Испании, квартира в Москве – казалось бы, Таисия Повалий не стеснена. Но большая часть этих квадратных метров занята гардеробными. Платья, туфли, сумки – счет всему этому идет на тысячи. И артистка решила от многих вещей избавиться.
"Для начала хочу продать несколько дорогих шуб, которые все равно не ношу, – рассказала певица "Дни.ру". – Во-первых, зима уже заканчивается, во-вторых, серьезные морозы, от которых надо было кутаться в меха, из-за глобального потепления случаются крайне редко, в-третьих, натуральный мех вышел из моды. Зеленые давно призывают от него отказаться, а в Америке могут и побить".
Потом артистка намерена перебрать платья – дизайнерские, эксклюзивные, многие из них она надевала только раз, а звезда не может появляться дважды в одном наряде, ибо обязана удивлять. "Я должна это сделать, иначе утону в одежде!" – смеется Тая.
В свое время с подобной проблемой столкнулся и ее друг Филипп Киркоров. Одежда стала "выживать" поп-короля из дома. Он скупал многие коллекции прямо с подиума, а в итоге не от всех вещей удавалось даже бирки отпороть. Вскоре легендарная квартира на Таганке превратилась в один огромный шифоньер. Одежды было так много, что певец открыл секонд-хенд, где продавал вещи со звездного плеча. Блистательная Таисия Повалий в шутку говорит, что ей пора тоже затеять нечто подобное.
Видеозапись встречи с фанатками появилась в Instagram
Скоро звезды расскажут все свои секреты
Ролик появился в ее Instagram
Балерина пообещала вскоре представить своего жениха