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Политика

Момент истины: в Европе объявлено о суде над кровавым Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Европейские политики начинают постепенно прозревать и давать объективную оценку деяниям Петра Порошенко. В Германии предложили отдать президента Украины под суд за развязанную им войну на юго-востоке страны.

Продолжение: Сделано заявление о расстреле Порошенко
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Порошенко утопил Донбасс в крови, развязав там войну с собственным народом. Каждый день с юго-востока Украины приходят сообщения об обстрелах мирных жителей и гибели людей.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Президент Петр Порошенко должен понести за это уголовное наказание, заявил депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн. Впервые в Европе прозвучало предложение создать международный трибунал, который бы определил наказание для президента Украины.

По мнению Линдеманна, ситуация на линии разграничения в Донбассе постоянно ухудшается, увеличивается число обстрелов с украинской стороны. Немецкий депутат отметил, что все это Порошенко делает ради победы на выборах, пишет издание "ПолитНавигатор".

Призывы привлечь Петра Порошенко к уголовной ответственности звучат не впервые. Депутат Верховной рады Олег Ляшко на днях предложил расстрелять президента за государственную измену. Нардепа возмутил коррупционный скандал в сфере закупок для армии, в котором оказались замешаны ближайшие родственники и соратники Порошенко.

Сегодня президента обвинил в мародерстве во время войны экс-министр обороны Анатолий Гриценко. Он заявил, что Петр Порошенко должен сесть пожизненно за причастность к хищениям в оборонной сфере. Посадить Петра Порошенко ранее обещала и его бывшая соратница, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она отправила в Генпрокуратуру два заявления с требованием возбудить уголовные дела против президента. "Оранжевая принцесса" обвиняет Порошенко в готовящихся массовых фальсификациях на выборах 31 марта.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Несмотря на многочисленные скандалы во власти, Петр Порошенко занимает третье место в рейтинге популярности кандидатов. На второй позиции – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, лидирует, по данным соцопросов, комик Владимир Зеленский.


Автор: Александр Комаров1 марта 2019, 17:17
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