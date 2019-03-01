Момент истины: в Европе объявлено о суде над кровавым Порошенко
Порошенко утопил Донбасс в крови, развязав там войну с собственным народом. Каждый день с юго-востока Украины приходят сообщения об обстрелах мирных жителей и гибели людей.
Президент Петр Порошенко должен понести за это уголовное наказание, заявил депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн. Впервые в Европе прозвучало предложение создать международный трибунал, который бы определил наказание для президента Украины.
По мнению Линдеманна, ситуация на линии разграничения в Донбассе постоянно ухудшается, увеличивается число обстрелов с украинской стороны. Немецкий депутат отметил, что все это Порошенко делает ради победы на выборах, пишет издание "ПолитНавигатор".
Призывы привлечь Петра Порошенко к уголовной ответственности звучат не впервые. Депутат Верховной рады Олег Ляшко на днях предложил расстрелять президента за государственную измену. Нардепа возмутил коррупционный скандал в сфере закупок для армии, в котором оказались замешаны ближайшие родственники и соратники Порошенко.
Нацбанк Украины объявил, что с 28 февраля для онлайн заказов стала доступной новая памятная монета.— Ходжа Насреддин (@XodjaNasreddin) 1 марта 2019 г.
Эта монета «посвящена БАРАНУ, изображение которого воплощено в памятниках культуры разных эпох»...
Лучшей оценки президентства Порошенко не придумал бы и комик Зеленский... pic.twitter.com/ahs42vKilK
Сегодня президента обвинил в мародерстве во время войны экс-министр обороны Анатолий Гриценко. Он заявил, что Петр Порошенко должен сесть пожизненно за причастность к хищениям в оборонной сфере. Посадить Петра Порошенко ранее обещала и его бывшая соратница, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она отправила в Генпрокуратуру два заявления с требованием возбудить уголовные дела против президента. "Оранжевая принцесса" обвиняет Порошенко в готовящихся массовых фальсификациях на выборах 31 марта.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Несмотря на многочисленные скандалы во власти, Петр Порошенко занимает третье место в рейтинге популярности кандидатов. На второй позиции – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, лидирует, по данным соцопросов, комик Владимир Зеленский.
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