Нахал Зеленский сделал хамский выпад в адрес Путина
Война в Донбассе может быть прекращена только путем диалога
между двумя странами, уверен Зеленский. Главное, по его словам, сохранить
жизни людей.
Первым шагом на пути к заключению мира, полагает Зеленский, должно стать прекращение огня. Пока добиться этого не удается: несмотря на кучу соглашений о перемирии, стрельба на линии соприкосновения ополченцев и украинской армии продолжается.
За основу плана по урегулированию кандидат в президенты намерен взять минские соглашения, об которые официальный Киев вытирает ноги уже четыре года. "Они не работают, но мы благодарны Западу, что у нас хоть что-то есть", – заявил Зеленский.
Есть в рассуждениях актера и рациональное зерно. Он подчеркнул, что окончание конфликта на Украине невозможно без участия Соединенных Штатов. Те, заявил Зеленский, должны участвовать в переговорах наравне с Россией. До этого США предпочитали позицию стороннего наблюдателя и демонстративно не участвовали в диалоге.
Между тем оппоненты Зеленского не устают повторять, что он якобы входит в окружение олигарха Игоря Коломойского, который несколько лет назад проиграл борьбу за власть Петру Порошенко. Эксперты полагают, что выдвижением Зеленского Коломойский хочет взять реванш у давнего недруга.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. Владимир Зеленский пока лидирует и существенно опережает ближайших оппонентов – Петра Порошенко и бывшего премьер-министра страны Юлию Тимошенко.
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