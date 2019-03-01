Нахал Зеленский сделал хамский выпад в адрес Путина

Актер Владимир Зеленский позволил себе дерзкое высказывание о России и ее политике. Претендующий на пост президента юморист фактически заявил об агрессии Москвы против Киева. Россия, полагает Зеленский, якобы ведет войну с Украиной. Актер выдвинул Кремлю условия для переговоров.



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