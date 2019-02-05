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Политика

Рвущемуся к власти Зеленскому подписали смертный приговор

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Владимиру Зеленскому президентом Украины не быть. Против комика, решившего пойти во власть, враги готовят коварный заговор.
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Артисту Владимиру Зеленскому не дадут пройти во второй тур выборов, но даже если это произойдет и он неожиданно победит, то нового президента тут же лишат полномочий. Такой сценарий озвучил в политическом ток-шоу на телеканале "Россия" бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"Я не верю в то, что Зеленский попадет во второй тур. Я больше верю в то, что между Порошенко и Тимошенко будет заключен пакт о том, чтобы Зеленский не попал во второй тур", – заявил политик. По его словам, даже если Владимир Зеленский все-таки победит на выборах, парламент сразу же заберет у него полномочия.

"В случае, если Зеленский победит, никто не даст ему в полной мере управлять государством", – выразил уверенность экс-депутат.

На самом деле, доля правды в этом утверждении Килинкарова есть. На Украине давно обсуждается вопрос о постепенном смещении в сторону усиления роли парламента и сокращения управленческих функций президента. По задумке некоторых политтехнологов, в перспективе Незалежная должна превратиться в страну, где президент, как например, в Германии, будет иметь минимум полномочий.

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com

То, что Владимир Зеленский внезапно вырвался в лидеры президентской гонки, нет ничего удивительного. Для народа он стал кандидатом "против всех": граждане попросту устали от обещаний "нафталиновых" политиков, которые из года в год говорят одни и те же слова о росте благосостояния, о европейских реформах и социальной защите населения. А не реализуются все эти задачи в силу коррумпированности власти и желании присосавшихся к ней политиков набить свои карманы кредитными деньгами от МВФ.

Артист Владимир Зеленский в этом пока замечен не был, поэтому народ верит ему и идет за ним. Но, очевидно, что административный ресурс сделает свое дело: уже сейчас украинская оппозиция утверждает, что Порошенко и его команда готовят массовые вбросы, карусели и вносят в избирательные списки сотни тысяч мертвых душ. Действующий президент просто так власть не отдаст, он попытается любой ценой сохранить свою должность и еще пять лет поиздеваться над своими согражданами.

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Да и американский Госдеп вряд ли допустит к управлению страной комика Владимира Зеленского. Никакого ресурса за ним нет, кроме народной любви, а на ней много не украдешь. Штатам и Европе важно, чтобы Украина сохранила свой антироссийский курс, а как поведет себя артист во главе страны – еще не известно.

Выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Судя по данным последних соцопросов, лидирует в президентской гонке артист и шоумен Владимир Зеленский: за него готовы проголосовать 19% избирателей. Ему в спину дышит лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 18,2%. Действующий президент Петр Порошенко замыкает тройку лидеров, отправить его на второй срок хотят 14% потенциальных избирателей.


Автор: Александр Комаров5 февраля 2019, 22:00

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