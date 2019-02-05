Рвущемуся к власти Зеленскому подписали смертный приговор

Владимиру Зеленскому президентом Украины не быть. Против комика, решившего пойти во власть, враги готовят коварный заговор.

Артисту Владимиру Зеленскому не дадут пройти во второй тур выборов, но даже если это произойдет и он неожиданно победит, то нового президента тут же лишат полномочий. Такой сценарий озвучил в политическом ток-шоу на телеканале "Россия" бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

"Я не верю в то, что Зеленский попадет во второй тур. Я больше верю в то, что между Порошенко и Тимошенко будет заключен пакт о том, чтобы Зеленский не попал во второй тур", – заявил политик. По его словам, даже если Владимир Зеленский все-таки победит на выборах, парламент сразу же заберет у него полномочия.

"В случае, если Зеленский победит, никто не даст ему в полной мере управлять государством", – выразил уверенность экс-депутат.

На самом деле, доля правды в этом утверждении Килинкарова есть. На Украине давно обсуждается вопрос о постепенном смещении в сторону усиления роли парламента и сокращения управленческих функций президента. По задумке некоторых политтехнологов, в перспективе Незалежная должна превратиться в страну, где президент, как например, в Германии, будет иметь минимум полномочий.





То, что Владимир Зеленский внезапно вырвался в лидеры президентской гонки, нет ничего удивительного. Для народа он стал кандидатом "против всех": граждане попросту устали от обещаний "нафталиновых" политиков, которые из года в год говорят одни и те же слова о росте благосостояния, о европейских реформах и социальной защите населения. А не реализуются все эти задачи в силу коррумпированности власти и желании присосавшихся к ней политиков набить свои карманы кредитными деньгами от МВФ.

Артист Владимир Зеленский в этом пока замечен не был, поэтому народ верит ему и идет за ним. Но, очевидно, что административный ресурс сделает свое дело: уже сейчас украинская оппозиция утверждает, что Порошенко и его команда готовят массовые вбросы, карусели и вносят в избирательные списки сотни тысяч мертвых душ. Действующий президент просто так власть не отдаст, он попытается любой ценой сохранить свою должность и еще пять лет поиздеваться над своими согражданами.





Да и американский Госдеп вряд ли допустит к управлению страной комика Владимира Зеленского. Никакого ресурса за ним нет, кроме народной любви, а на ней много не украдешь. Штатам и Европе важно, чтобы Украина сохранила свой антироссийский курс, а как поведет себя артист во главе страны – еще не известно.

Выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Судя по данным последних соцопросов, лидирует в президентской гонке артист и шоумен Владимир Зеленский: за него готовы проголосовать 19% избирателей. Ему в спину дышит лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 18,2%. Действующий президент Петр Порошенко замыкает тройку лидеров, отправить его на второй срок хотят 14% потенциальных избирателей.