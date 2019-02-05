Беспомощный Порошенко обвинил Путина во всех грехах

Президент Украины Петр Порошенко, палец о палец не ударивший для того, чтобы сделать жизнь своих сограждан лучше, обвинил Владимира Путина в бедности украинцев. Досталось российскому президенту и за то, что он, по словам Порошенко, заморозил жителей Незалежной, отключив газ.

прочитано 1277 раз