Беспомощный Порошенко обвинил Путина во всех грехах
Когда политик не в состоянии признать свои ошибки и вину за катастрофическое состояние возглавляемой им страны, он ищет виновного среди соседей. Так сделал и Петр Порошенко, который решил осчастливить украинцев своим нахождением у власти еще одним сроком.
Не сомневаясь, что ему поверят на слово, Порошенко объяснил, почему уровень благосостояния в стране остается низким. По словам украинского лидера, в сложившейся ситуации виновата Россия.
"В один миг Россия закрыла свои рынки для украинских товаров. Представьте себе, как в один день США закрывают рынки для товаров из Канады, как бы упала канадская экономика", – цитирует президента РИА Новости.
Москва также пыталась заморозить украинцев, перестав поставлять газ, продолжил Петр Порошенко и тут же успокоил сограждан: сейчас в стране все нормально. Цифры демонстрируют, что худшее уже позади и есть основания для оптимистического прогноза на будущее, похвалился президент.
Стоит отметить, что после событий на майдане 2014 года украинская экономика переживает не лучшее времена. Национальная валюта обесценивается, цены и тарифы ЖКХ растут, зарплаты и социальные выплаты не увеличиваются, предприятия останавливаются, а Киев все больше влезает в кредиты.
В конце 2018 года Государственная служба статистики Украины опубликовала данные, согласно которым сейчас за чертой бедности живет почти треть украинцев. А согласно данным международных исследований, Украина признана самой бедной страной Европы.
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