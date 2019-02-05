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Политика

Беспомощный Порошенко обвинил Путина во всех грехах

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко, палец о палец не ударивший для того, чтобы сделать жизнь своих сограждан лучше, обвинил Владимира Путина в бедности украинцев. Досталось российскому президенту и за то, что он, по словам Порошенко, заморозил жителей Незалежной, отключив газ.
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Когда политик не в состоянии признать свои ошибки и вину за катастрофическое состояние возглавляемой им страны, он ищет виновного среди соседей. Так сделал и Петр Порошенко, который решил осчастливить украинцев своим нахождением у власти еще одним сроком.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Не сомневаясь, что ему поверят на слово, Порошенко объяснил, почему уровень благосостояния в стране остается низким. По словам украинского лидера, в сложившейся ситуации виновата Россия.

"В один миг Россия закрыла свои рынки для украинских товаров. Представьте себе, как в один день США закрывают рынки для товаров из Канады, как бы упала канадская экономика", – цитирует президента РИА Новости.

Москва также пыталась заморозить украинцев, перестав поставлять газ, продолжил Петр Порошенко и тут же успокоил сограждан: сейчас в стране все нормально. Цифры демонстрируют, что худшее уже позади и есть основания для оптимистического прогноза на будущее, похвалился президент.

Стоит отметить, что после событий на майдане 2014 года украинская экономика переживает не лучшее времена. Национальная валюта обесценивается, цены и тарифы ЖКХ растут, зарплаты и социальные выплаты не увеличиваются, предприятия останавливаются, а Киев все больше влезает в кредиты.

В конце 2018 года Государственная служба статистики Украины опубликовала данные, согласно которым сейчас за чертой бедности живет почти треть украинцев. А согласно данным международных исследований, Украина признана самой бедной страной Европы.

Автор: Александр Комаров5 февраля 2019, 17:51
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