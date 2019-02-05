Володин: Киев ограничивает права наблюдателей ради победы Порошенко
Инициатива нарушает нормы международного права и принципы демократии, сказал Володин. Ограничение круга наблюдателей на выборах спикер назвал недопустимым. Он призвал Парламентскую ассамблею ОБСЕ повлиять на ситуацию.
"Подобные решения создают прецедент и ставят под угрозу существование самого института международных наблюдателей. Мы должны сделать все, чтобы этого не допустить", – подчеркнул Володин.
По его словам, этот законопроект призван сохранить власть Петра Порошенко, у которого нет шансов быть избранным в честной и конкурентной борьбе. "Именно для этого ему понадобилась дискриминационная норма, позволяющая уйти от объективной оценки избирательной кампании, делающая выборы непрозрачными", – пояснил председатель нижней палаты.
О внесении в Верховную раду законопроекта о недопуске российских наблюдателей на выборы заявила вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко. Инициатива предусматривает, что россияне могут приехать на выборы, но лишь в составе международных комиссий.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высший государственный пост претендуют более 30 человек.
Помимо Петра Порошенко, это председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, актер Владимир Зеленский, глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, руководитель фонда "Украинская перспектива" Александр Вилкул и другие политики.
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