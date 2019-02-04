Тимошенко врезала наглецу Порошенко

Юлия Тимошенко набросилась на президента Украины с обвинениями в подкупе избирателей. Лидер "Батькивщины" назвала сумму, за которую люди Петра Порошенко покупают голоса граждан.

По тысяче гривен (примерно 2300 рублей) платит Порошенко, используя своего соратника Сергея Березенко, чтобы подкупить одного избирателя. Как утверждает Тимошенко, об этом знает каждый украинец. По ее словам, такой масштабной коррупции не было ни на одних выборах, сообщает РИА Новости.

"Порошенко – это коррупционер высшей пробы", - сказала лидер "Батькивщины" и обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием завести уголовное дело по фактам подкупа избирателей.

Юлия Тимошенко также уверена, что в день выборов 31 марта будет использован еще один беспроигрышный прием власти – вброс бюллетеней. Сейчас, по словам "оранжевой принцессы", население Украины стремительно сокращается, а в реестре избирателей откуда-то взялся лишний миллион человек.

"Порошенко не просто подкупает избирателей, а он еще и пытается увеличить реестр избирателей на несуществующие мертвые души. Он хочет вбросить бюллетени, которых он планирует напечатать больше, чем нужно сегодня", – заявила лидер "Батькивщины".

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. До прошлой недели лидером президентской гонки была Юлия Тимошенко. Сейчас вперед вырвался комик Владимир Зеленский (его поддерживают около 19% респондентов), Тимошенко с 18% сместилась на вторую позицию, третье место занимает действующий президент Петр Порошенко. За него готовы отдать свои голоса немногим больше 15% избирателей.

Эксперты советуют не доверять социологическим опросам, тем более, что разброс между тремя кандидатами не слишком велик. Возможно, что одним туром президентские выборы в Незалежной не ограничатся.