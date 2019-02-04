Захарова влепила пощечину лжецу Макрону

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в Facebook на то, что президент Франции обвинил нашу страну во вмешательстве во внутриполитический кризис его государства. Эммануэль Макрон считает, что так называемые прокремлевские СМИ через социальные сети манипулируют французскими средствами массовой информации.

"Фашисты, ультралевые радикалы и русские", – так через запятую президент Франции определил тех, кто, по его мнению, пытается, используя интернет, дестабилизировать обстановку в Пятой республике", – написала Захарова. Она напомнила, что глава государства принял в своей резиденции ведущие французские СМИ и изложил им свое видение сложившейся в стране ситуации.

Макрон считает, что "90 процентов политических движений в интернете" инспирированы именно перечисленными группами влияния. При этом Захарова отметила, что он не уточнил, какие источники информации заставили его прийти к таким выводам.

Однако Макрон уверен, что "медиаресурсы типа RussiaToday и Sputnik скупают аккаунты в социальных сетях, чтобы через них подбрасывать взрывоопасные темы политических дискуссий, которые затем уже подхватывают французские СМИ, в том числе и финансируемые государством".

Дипломат заявила, что президент лжет, и привела веские аргументы. "Макрон – главный во Франции производитель фейковых новостей, а вся его активность на ниве борьбы с этим злом – бутафория… Во-первых, никаких аккаунтов в социальных сетях RT и Sputnik не скупают. Французской стороне неоднократно предлагалось предоставить доказательства подобных обвинений – ни одного нам направлено не было. Потому что это ложь", - заверила Мария Захарова.

Второй аргумент представителя внешнеполитического ведомства России: Макрон сам не пускает российских журналистов на свои пресс-конференции. "Вот и берут корреспонденты интервью не у "официальных лиц", а у, как их назвал Макрон, "придурков в желтых жилетах", заявила Захарова.

"В-третьих, президент Макрон, видимо, не в курсе, но западная, в том числе французская пресса, с удовольствием печатает и дает площадку, опять же по его словам, "придуркам" из любых оппозиционных движений тех стран, чья официальная политика не мила коллективному Западу, включая Париж", – добавила дипломат. И наконец, по ее словам, "постановка в один ряд фашистов и русских – это либо редкая подлость, либо тотальная безграмотность. Кстати, возможно удачное сочетание у одного человека двух качеств одновременно", – заключила Мария Захарова, предложив Макрону еще сравнить Наполеона и Гитлером.