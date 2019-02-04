Захарова влепила пощечину лжецу Макрону
"Фашисты, ультралевые радикалы и русские", – так через запятую президент Франции определил тех, кто, по его мнению, пытается, используя интернет, дестабилизировать обстановку в Пятой республике", – написала Захарова. Она напомнила, что глава государства принял в своей резиденции ведущие французские СМИ и изложил им свое видение сложившейся в стране ситуации.
Макрон считает, что "90 процентов политических движений в интернете" инспирированы именно перечисленными группами влияния. При этом Захарова отметила, что он не уточнил, какие источники информации заставили его прийти к таким выводам.
Однако Макрон уверен, что "медиаресурсы типа RussiaToday и Sputnik скупают аккаунты в социальных сетях, чтобы через них подбрасывать взрывоопасные темы политических дискуссий, которые затем уже подхватывают французские СМИ, в том числе и финансируемые государством".
Дипломат заявила, что президент лжет, и привела веские аргументы. "Макрон – главный во Франции производитель фейковых новостей, а вся его активность на ниве борьбы с этим злом – бутафория… Во-первых, никаких аккаунтов в социальных сетях RT и Sputnik не скупают. Французской стороне неоднократно предлагалось предоставить доказательства подобных обвинений – ни одного нам направлено не было. Потому что это ложь", - заверила Мария Захарова.
Второй аргумент представителя внешнеполитического ведомства России: Макрон сам не пускает российских журналистов на свои пресс-конференции. "Вот и берут корреспонденты интервью не у "официальных лиц", а у, как их назвал Макрон, "придурков в желтых жилетах", заявила Захарова.
"В-третьих, президент Макрон, видимо, не в курсе, но западная, в том числе французская пресса, с удовольствием печатает и дает площадку, опять же по его словам, "придуркам" из любых оппозиционных движений тех стран, чья официальная политика не мила коллективному Западу, включая Париж", – добавила дипломат. И наконец, по ее словам, "постановка в один ряд фашистов и русских – это либо редкая подлость, либо тотальная безграмотность. Кстати, возможно удачное сочетание у одного человека двух качеств одновременно", – заключила Мария Захарова, предложив Макрону еще сравнить Наполеона и Гитлером.
Артист страдал от недуга
Певица смутила народ своим видом
71-летняя артистка превзошла все ожидания
Актриса бросила клич в интернете