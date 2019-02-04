Предавший Путина Лукашенко нашел нового союзника

На фоне трудностей в отношениях с Россией президент Белоруссии Александр Лукашенко ищет новых союзников. Минск уже анонсировал потепление отношений с Западом, на очереди расширение связей с Востоком. Аналитики оценили коварную игру лидера братской республики.



Австралийский аналитический ресурс The Strategist напомнил, что рядом с Минском строится огромный индустриальный парк площадью 112 километров. Активную помощь в его возведении оказывают китайские компании.

Издание отмечает, что его резидентами станут предприятия из Поднебесной, которые с помощью налоговых льгот в Белоруссии получат выход на российский рынок. The Strategist отмечает, что Лукашенко в последнее время укрепляет связи Москвы и Пекина в области обороны и безопасности. Помимо прочего, китайцы помогают белорусам развивать ракетное вооружение и спутники.

Австралийский ресурс напомнил, что в прошлом году военные КНР участвовали в параде в честь Дня независимости Белоруссии. Для Лукашенко расширение сотрудничества с Поднебесной – способ получить инвестиции и создать альтернативу отношениям с Россией.





Напомним, что в последнее время из Минска приходят тревожные новости. Не сумев выбить у Москвы скидки на энергоносители, Лукашенко принялся заигрывать с Западом. Недавно было объявлено об увеличении количества дипломатов США в Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко решил обратиться за кредитом в Международный валютный фонд. В Минске была создана рабочая группа, которая займется реформами в экономике страны. Консультировать ее будут специалисты МВФ.

Эксперты не исключают, что поползновениями на Запад Лукашенко пытается шантажировать Россию, угрожая сближением с ее геополитическими оппонентами. Белорусский лидер в курсе, что в Москве на подобные интрижки смотрят с раздражением.