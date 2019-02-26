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Политика

Грубиян Порошенко возмутил скотским поведением

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Петр Порошенко вежливостью, как известно, не отличается. Хамство и оскорбления в адрес простых людей лидер Незалежной позволил себе во время визита в город Червоноград Львовской области. Неподобающее поведение главы государства попало на видео. 
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В Червонограде Петр Порошенко выступил перед шахтерами, которые требуют погашения долгов по заработной плате. Он попросил прокомментировать ситуацию первого вице-премьера Степана Кубива, сообщает сайт телеканала "360".

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Неожиданно из толпы послышался недовольный выкрик одного из пришедших. Порошенко не оставил это без внимания и попросил возмущенного мужчину подойти к нему. "Ты такой же шахтер, как я балерина", – цитирует политика Ura.ru.

Слова президента Украины возмутили Сеть. "Отправьте его на "Евровидение". Пусть споет, станцует, проповедь прочтет, а затем и в шахту – добывать уголек", – написала пользователь Twitter Екатерина Шампурова.  

Удивил своим заявлением Петр Алексеевич и на молодежном форуме в Переяславе-Хмельницом. Он рассказал студентам анекдот о евроинтеграции, сравнив украинцев с кубинцами.

После этого Порошенко продемонстрировал несколько движений, вызвав у собравшихся в зале смех. По его словам, большинство украинцев поддерживают курс на евроинтеграцию, однако не хотят прикладывать для этого никаких усилий.

Напомним, 31 марта состоятся выборы президента Украины - 2019. Петр Порошенко занимает в предвыборной гонке третье место. Его опережают актер Владимир Зеленский и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко. 

Автор: Иван Поляков26 февраля 2019, 14:06
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