Грубиян Порошенко возмутил скотским поведением

Президент Украины Петр Порошенко вежливостью, как известно, не отличается. Хамство и оскорбления в адрес простых людей лидер Незалежной позволил себе во время визита в город Червоноград Львовской области. Неподобающее поведение главы государства попало на видео.



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