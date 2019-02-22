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Политика

Подлый поступок Лукашенко шокировал россиян

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
За последние 25 лет Россия вложила в Белоруссию десятки миллиардов рублей – огромные деньги, которые Москва могла направить на развитие собственных регионов. Но сколько президента Белоруссии Александра Лукашенко не корми, он все равно поворачивается на Запад. Наглое поведение Батьки добило россиян: в их глазах Александр Григорьевич превратился в иуду и предателя.   
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До последнего времени казалось, что за время белорусской "незалежнасци" Россия привыкла к вредному характеру Лукашенко. Москва давала Батьке денег, а тот в ответ заверял Кремль в братской любви и преданности до гроба. 

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Последний год система дала сбой. Поведение Батьки дает понять – точка невозврата в отношениях между двумя странами пройдена. Лукашенко демонстративно бросил вызов Кремлю и вмиг забыл о многомиллиардной финансовой помощи России, без которой белорусская экономика уже бы давно сыграла в ящик. 

К сожалению, в России за последние годы сформировался чуть ли не культ Батьки. Лукашенко многие из наших сограждан считают идеальным правителем, который заботится о благосостоянии простого народа.  

Но россияне постепенно прозревают. Наши сограждане задаются совершенно справедливыми вопросами: что будет с белорусской экономикой, если перекрыть нефтегазовый вентиль и лишить Лукашенко льготного финансирования, да и без белорусских товаров Россия вполне себе может прожить.  

"Просто на Западе товары из Белоруссии нафиг не нужны. Кредиты Запад Белоруссии, конечно, даст, но только в качестве расплаты белорусы распрощаются с тем самым суверенитетом, за который так ратуют. А сами кредиты Лукашенко просто профукает", – пишет читатель "Дни.Ру" с ником Alexander (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). 

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com

Другие напоминают об Украине, сравнительное благополучие которой также до недавнего времени держалось на российской помощи. "Как только Батьку отнимут от российской "сиськи", благополучие закончится. Подождем осени", – предсказывает читатель Никон Иванов.  

За последние дни в Минске сделали ряд тревожных заявлений. Спустя несколько дней после встречи с Владимиром Путиным в Сочи, Лукашенко провел переговоры с еврокомиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером. Батька заявил о желании сделать ЕС главным торговым партнером республики и развивать совместные проекты.  

После Лукашенко по теме высказался премьер Белоруссии Сергей Румас. Он и вовсе призвал поскорее подписать базовое соглашение с Евросоюзом и облегчить визовый режим с перспективой его полной отмены.  

А еще через день в Минске заявили о расширении контактов с НАТО. О намерении вступить в Североатлантический альянс пока не обмолвились, но, думается, при текущем развитии событий это лишь вопрос времени. 

Очевидно, что Белоруссия при Лукашенко настойчиво повторяет путь Украины. Желая получить покровительство на Западе, Батька стремительно рушит исторические связи Москвы и Минска.  Ни к чему хорошему для братской республики и ее народа это не приведет.

Автор: Иван Поляков22 февраля 2019, 07:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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