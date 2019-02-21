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Политика

Нахамившего Путину Лукашенко предупредили о войне

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Россия хочет присоединить Белоруссию и за счет этого приблизиться к границам Европы. С грозным предупреждением президенту братской республики Александру Лукашенко выступил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, ныне занимающий пост советника главы Украины.
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По его мнению, украинский сценарий в Белоруссии вероятен. Ключевым риском для Минска бывший глава Североатлантического альянса назвал войну и аннексию части белорусской территории.  

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Такое развитие событий возможно в случае, если Лукашенко не будет проводить реформы, уверен Расмуссен. "Чтобы уберечься от агрессии россиян – нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе", – заявил бывший генсек НАТО в интервью украинскому изданию Liga.net. 

Расмуссен заявил, что хотел бы, чтобы Лукашенко получил поддержку от Запада. Но есть одно условие: Минск должен "переориентироваться на свободу и демократию". Очевидно, что за красивыми словами кроется требование разрыва с Россией и ухода в стан ее геополитических оппонентов.  

Белорусский политолог Александр Шпаковский назвал заявления Расмуссена о войне и аннексии беспочвенными. По его словам, украинского сценария Лукашенко не опасается. "Для каждой страны припасен свой сценарий", – цитирует эксперта НСН.

Отношения России и Белоруссии переживают непростой период. В начале декабря на саммите ЕврАзЭс Лукашенко вступил в перепалку с президентом России Владимиром Путиным.

Лидер братской республики начал выдвигать претензии Москве, связанные с ценами на газ. Глава белорусского государства вел себя по-хамски: постоянно перебивал и в целом разговаривал на повышенных тонах.   

Очередной раунд переговоров Лукашенко и Путина состоялся на прошлой неделе в Сочи. Спустя пару дней Батька принял у себя европейского комиссара по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтера Эттингера.  

Президент Белоруссии объявил гостю о желании сделать Брюссель главным торгово-экономическим партнером Минска, развивать совместные проекты и облегчить визовый режим.  

Автор: Иван Поляков21 февраля 2019, 11:10
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