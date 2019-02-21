Нахамившего Путину Лукашенко предупредили о войне
По его мнению, украинский сценарий в Белоруссии вероятен. Ключевым риском для Минска бывший глава Североатлантического альянса назвал войну и аннексию части белорусской территории.
Такое развитие событий возможно в случае, если Лукашенко не будет проводить реформы, уверен Расмуссен. "Чтобы уберечься от агрессии россиян – нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе", – заявил бывший генсек НАТО в интервью украинскому изданию Liga.net.
Расмуссен заявил, что хотел бы, чтобы Лукашенко получил поддержку от Запада. Но есть одно условие: Минск должен "переориентироваться на свободу и демократию". Очевидно, что за красивыми словами кроется требование разрыва с Россией и ухода в стан ее геополитических оппонентов.
Белорусский политолог Александр Шпаковский назвал заявления Расмуссена о войне и аннексии беспочвенными. По его словам, украинского сценария Лукашенко не опасается. "Для каждой страны припасен свой сценарий", – цитирует эксперта НСН.
Видео дня! Лукашенко и Путин жестко поговорили в Питере. pic.twitter.com/eJMorcPYES— TUT.BY (@tutby) 6 декабря 2018 г.
Отношения России и Белоруссии переживают непростой период. В начале декабря на саммите ЕврАзЭс Лукашенко вступил в перепалку с президентом России Владимиром Путиным.
Лидер братской республики начал выдвигать претензии Москве, связанные с ценами на газ. Глава белорусского государства вел себя по-хамски: постоянно перебивал и в целом разговаривал на повышенных тонах.
Очередной раунд переговоров Лукашенко и Путина состоялся на прошлой неделе в Сочи. Спустя пару дней Батька принял у себя европейского комиссара по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтера Эттингера.
Президент Белоруссии объявил гостю о желании сделать Брюссель главным торгово-экономическим партнером Минска, развивать совместные проекты и облегчить визовый режим.
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