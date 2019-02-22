Шантажист Лукашенко жестко подставил Путина
"Как суверенное государство Белоруссия готова к
конструктивному диалогу, в том числе и с Североатлантическим блоком", -
передает слова Лукашенко белорусское информационное агентство БЕЛТА.
Но и здесь Батька принялся выдвигать условия. Сближаться с НАТО Лукашенко намерен "на принципах паритетности и прозрачности". При этом он подчеркнул, что у Минска есть собственные интересы, которые альянс должен уважать, сообщает RT.
Об укреплении сотрудничества с западным военным блоком в Белоруссии заявили накануне в ходе брифинга минобороны республики. В соответствии с разработанной концепцией до 2023 года, Лукашенко будет улучшать отношения с НАТО и ЕС, которые якобы уважительно относятся к суверенитету республики.
А "неуважительно", видимо, к независимости Белоруссии относится Россия, от которой Лукашенко последовательно отдаляется. После переговоров с Владимиром Путиным в Сочи в середине февраля Батька как с цепи сорвался: заявления о сотрудничестве с Западом от него сыплются, как из рога изобилия.
Лукашенко: Мы готовы настолько далеко идти в единении государств и народов, насколько вы готовы. Мы хоть завтра можем объединиться, у нас проблем нет pic.twitter.com/WU6u0OfYuF— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 февраля 2019 г.
На днях Лукашенко провел переговоры с еврокомиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером, где изъявил желание сделать Евросоюз Брюссель главным торговым партнером Минска. А затем премьер Белоруссии Сергей Румас призвал к смягчению визового режима.
Тревожные заявления из Минска звучат на фоне кризиса в отношениях с Москвой. Россия недовольна ходом интеграции с Белоруссией, а Лукашенко возмущается ценами на энергоносители и будущими потерями от налогового маневра в нефтяной отрасли.
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