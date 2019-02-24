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Политика

Порошенко собирает союзников для войны на Донбассе

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Петр Порошенко надеется втянуть в конфликт на Донбассе двух членов НАТО – Польшу и Литву. Варшава же при этом мечтает о создании наднационального государства.
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Президент Украины Петр Порошенко завел дружбу с Польшей и Литвой, чтобы втянуть членов нейтрального НАТО в конфликт на Донбассе. Такое мнение выразил в эфире телеканала "NewsOne" политолог Андрей Ермолаев. 

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По мнению эксперта, все напилось с создания совместной украинско-польско-литовской "бригады имени Великого Гетьмана Константина Острожского", дальнейшая дружба трех стран может "перевернуть с ног на голову" все геополитические расстановки относительно ситуации на востоке Украины.

"Польша, которая не спешит завершать евроинтеграцию, (...) делает всё более привлекательной идею очередного наднационального, надгосударственного образования в Центральной Европе, эдакую Речь Посполиту-2. Вопрос в другом: почему это так интересно нынешней [украинской]? Потому что игры в подобного рода неоимперии могут обернуться фактической потерей и экономического, и политического суверенитета. Ведь Польша уже стала центром притяжения украинской рабочей силы и бизнеса, она заинтересована и поддерживает аграризацию Украины", – заявил Ермолаев.

Он напоминает, что Польша и Литва являются членами НАТО, но при этом альянс занимает нейтральную позицию относительно Донбасса. Попытка втянуть в этот конфликт косвенно или прямо стран-членов НАТО может привести к внутренним коллизиям. Участие польских или литовских военных, даже на добровольных началах, может быть расценено как вмешательство альянса в конфликт, отмечает политолог. 

"Я не исключаю, что в этом есть и корыстный замысел некоторых политических кругов в Украине – выписать билет на войну странам-соседям под соусом дружбы и военной помощи", – подытожил Ермолаев.

24 февраля 2019, 13:10
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