Циничный Лукашенко променял Россию на НАТО
О курсе на сотрудничество с Североатлантическим альянсом
было объявлено на брифинге представителей минобороны Белоруссии в четверг, 21
февраля. В Минске представили "уточненную" концепцию военного
сотрудничества до 2023 года, которая содержит некоторые любопытные детали.
В частности, прописана необходимость улучшения отношений со странами НАТО и ЕС, а также к другим странам, которые "уважительно относятся к суверенитету Белоруссии". Стоит отметить, что тему независимости братской республики Лукашенко поднимал на недавних переговорах с Владимиром Путиным в Сочи.
Тогда он заявил, что суверенитет республики не подлежит обсуждению. Видимо, Лукашенко имел в виду популярные последнее время разговоры о присоединении Белоруссии к России и создании реального Союзного государства.
Последнее время Батька сделал ряд шагов по улучшению отношений с Западом. В Минске объявили об улучшении количества американских дипломатов, Лукашенко объявил о намерении сделать Евросоюз главным торговым партнером республики.
В то же время на Западе пытаются напугать Батьку заявлениями о том, что Москва якобы вынашивает планы аннексии республики. По словам бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, Россия хочет присоединить Белоруссию и приблизиться к границам Европы. Слова политика передает сайт телеканала "Царьград".
Расмуссен заявил, что хотел бы, чтобы Лукашенко получил поддержку от Запада. Но для этого Минск должен "переориентироваться на свободу и демократию".
Очевидно, что за красивыми словами скрываются планы по отрыву Белоруссии и от России и переходу ее в стан геополитических оппонентов Москвы.
Артистка отреагировала на критику в своем микроблоге
Народ устал от президента
Наследница артиста возмущена вышедшей в эфир передачей шоумена об отце
Телеведущая отреагировала на шумиху