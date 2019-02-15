Лукашенко заявил об объединении России и Белоруссии

В Сочи завершились трехдневные переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Батька, в поведении которого журналисты заметили некоторые странности, выступил с внезапным заявлением об объединении двух стран в рамках Союзного государства.



По его словам, вопросы дальнейшего объединения должны решать граждане России и Белоруссии. Лукашенко заверил, что действия Минска в этом направлении зависят от позиции Москвы. "Мы и завтра можем объединиться вдвоем (с Путиным. – Прим. ред.) , у нас проблем нет", – признался Батька.

В очередной раз Лукашенко повторил, что не собирается обсуждать и ставить под вопрос суверенитет Белоруссии. Независимость братской республики от России Батька назвал "святым делом".

Комментируя переговоры с Лукашенко, Владимир Путин заявил, что в рамках Союзного государства необходимо создавать наиболее благоприятные условия как для Москвы, так и для Минска. "Мы можем двигаться вперед, не нанося никакого ущерба странам и народам", – сказал президент журналистам.

По всей видимости, российский лидер остался доволен трехдневным общением с Лукашенко. "Работа у нас получилась", – оценил Путин разговор с белорусским коллегой. Глава российского государства подчеркнул, что хотел не просто поработать, а дать Батьке возможность покататься на лыжах и поиграть в хоккей.

Лукашенко: Мы готовы настолько далеко идти в единении государств и народов, насколько вы готовы. Мы хоть завтра можем объединиться, у нас проблем нет pic.twitter.com/WU6u0OfYuF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 февраля 2019 г.

Напомним, переговоры Путина и Лукашенко шли в Сочи с 13 февраля. Большую часть времени президенты общались с глазу на глаз. Они обсудили судьбу Союзного государства и дальнейшие шаги в направлении интеграции.

Некоторые моменты в поведении Лукашенко вызвали недоумение у журналистов. Так, журналист издания "Коммерсант" Андрей Колесников заметил, как президент Белоруссии не попрощался с Путиным после катания на лыжах.

Более того, недоумевает корреспондент, Батька даже не посмотрел на Путина, а тот – на него. Из этого Колесников сделал вывод, что отношения между лидерами оставляют желать лучшего.