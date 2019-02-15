Двуличному Порошенко врезали за тайную связь с Путиным
Украинские власти называют Россию страной-агрессором, но почему-то в открытую используют предвыборные технологии своего противника. Вот и Петр Порошенко не гнушается этим – на улицах украинских городов появились билборды с цитатой президента Украины, которая один в один повторяет высказывание Владимира Путина.
За это Порошенко досталось от экс-министра транспорта Украины Евгения Червоненко. Чиновник, входивший когда-то в команду Виктора Ющенко, объяснил многочисленные сообщения о сходстве некоторых элементов избирательной кампании Порошенко со старыми предвыборными рекламными щитами "Единой России" и Владимира Путина комплексом неполноценности президента Незалежной.
"Люди! Мы стоим у огромного порога, а нас кормят дешевым попкорном. Посмотрите лозунги, посмотрите билборды – сравните", – сказал Червоненко.
У Порошенко, который кричит на Путина, комплекс неполноценности.
Действительно, президентская кампания на Украине напоминает цирк – около полусотни кандидатов, один другого краше. Масла в огонь подливают заявления о российской угрозе: дескать, сам Путин готовит атаку на честные и прозрачные выборы. В Москве, кстати, всерьез задумались, признавать ли результаты голосования 31 марта, после того как Петр Порошенко закрыл въезд в страну российским наблюдателям.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года, в них примут участие около 50 кандидатов. По данным соцопросов, на первом месте – актер Владимир Зеленский, вторую позицию заняла экс-премьер Юлия Тимошенко, третий в рейтингах – действующий глава государства Петр Порошенко.
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