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Политика

Лукашенко сговорился с американцами за спиной у Путина

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит ловушки Владимиру Путину. Батька может пойти на показательные уступки Москве: сделать шаги к признанию Крыма и разместить на своей территории российскую военную базу. Однако все его шаги согласованы с США и НАТО. 
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Лукашенко действует по согласованному с Западом хитрому плану, пишет Telegram-канал "Бульба престолов". Авторы отмечают, что полуформальное признание Крыма, которое готовит Батька, утверждено американцами. Смысл в том, что Минск де-факто признает воссоединение полуострова с Россией, Москва продолжит дотировать Минск, а на эти деньги белорусское руководство будет сближаться с Западом.  

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Кроме того, Лукашенко готов разместить в Белоруссии российскую военную базу, но с небольшим количеством вооружений и солдат. "Белорусские военные уже согласовали с НАТО механизм блокирования и уничтожения этих баз в час икс", – утверждают авторы.  

Лукашенко также не прочь продать России доли предприятий белорусского военно-промышленного комплекса. Однако Западу были даны гарантии, что в случае конфликта производства будут заблокированы белорусскими националистами, пишет "Бульба престолов". К сожалению, доказательств своим заявлениям и ссылок на источники авторы не приводят.

 

Накануне Лукашенко в очередной раз встретился с Путиным. Переговоры двух лидеров проходят в Сочи и закончатся к концу недели. Большую часть времени главы государств будут общаться тет-а-тет. Помимо прочего, лидерам предстоит обсудить судьбу Союзного государства и дальнейшие шаги в направлении интеграции.  

Переговоры проходят на фоне кризиса в отношениях двух стран. Россия недовольна ходом интеграции с Белоруссией, а Лукашенко возмущается ценами на энергоносители и будущими потерями от налогового маневра в нефтяной отрасли.  

Автор: Иван Поляков14 февраля 2019, 11:11
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