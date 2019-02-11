Непостоянный Лукашенко довел до припадка нервных украинцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается усидеть даже не на двух, а на четырех стульях. Клятвенные заверения о "братстве" с Россией, шашни с Западом, сближение с Китаем и дружба с Украиной – все это Батька хитрый Батька старается совместить, получив выгоду от каждого партнера. Россия ранее уже высказывала свое недовольство, теперь пришел черед украинцев. В Незалежной дали резкую отповедь Лукашенко. Так откровенно о Батьке на Украине еще не высказывались.



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