Непостоянный Лукашенко довел до припадка нервных украинцев
Белоруссия может войти в состав России, и если это произойдет, Лукашенко будет главным виновным, заявила главный редактор оппозиционного белорусского ресурса "Хартия-97" Наталья Радина в интервью на телеканале "112 Украина". Батька на протяжении 25 лет является "марионеткой Кремля" и делает все возможное, чтобы уничтожить национальную белорусскую идентичность, утверждает журналистка.
В вину Лукашенко Радина ставит "уничтожение" белорусской культуры и языка, который, с ее слов, не изучается ни в университетах, ни в школах, не звучит на государственном телевидении. Другой "грех" Батьки – преследование оппозиции и "уничтожение" демократии.
"Беларусь... в военном и политическом плане совершенно зависима от России, что опять-таки – дело рук Лукашенко", – добавила журналистка.
Пользователей Сети многовекторность Батьки тоже раздражает. "
Усатый все пытается выторговать себе как можно более жирные условия к объединению в 2024", – пишет
Leo Panthera
в комментариях на украинском сайте "Обозреватель".
Любопытно, что на Украине и в России зачастую диаметрально противоположные точки зрения в оценке ситуации в Белоруссии и роли Лукашенко. В России нередко можно слышать обвинения в адрес Батьки в сотрудничестве с Украиной, в поставке в Незалежную топлива и запчастей.
На Украине же белорусского лидера зачастую рассматривают как полностью зависимого от Москвы политика. Видимо, истина где-то посередине.
Показательное интервью дал посол России в Белоруссии Михаил Бабич. По его словам, за время президентства Лукашенко западные страны вели хорошо спланированную работу по идеологической обработке молодежи республики.
Дипломат уверен: США и Европа стремятся посеять недоверие между Россией и Белоруссией, оторвать страны друг от друга в идеологическом, экономическом и гуманитарном плане.
Напомним, последнее время отношения Москвы и Минска нельзя назвать безоблачными. Россия недовольна ходом интеграции с Белоруссией, а Лукашенко возмущается ценами на энергоносители и будущими потерями от налогового маневра в нефтяной отрасли.
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