Зеленский вляпался в грандиозный скандал с подкупом
Скандальные обстоятельства предвыборной кампании Зеленского раскрыли гражданские активисты. Они обратили внимание на то, что Зеленский проводил бесплатный концерт в Ужгороде по приглашениям.
Как оказалось, через несколько часов у комика и его студии "Квартал 95" состоялось еще одно выступление, только вход на него был уже платный, по купленным билетам. Общественники отметили, что Зеленский раздавал бесплатные приглашения участникам так называемой антитеррористической операции в Донбассе и членам их семей. Юморист бросился оправдываться: мол, бесплатные концерты даю регулярно.
Активисты не исключают, что столкнулись с банальным подкупом избирателей. Отмечается, что на аналогичных выступлениях в Одессе Зеленский вел политическую агитацию, а на мероприятии в Белгороде-Днестровском якобы раздавали листовки в поддержку "слуги народа".
О "грехах" комика напомнило и украинское издание "Деловая столица". Журналисты отметили, что образ Василия Голобородько, ездившего на работу на работу на велосипеде, не совсем соответствует настоящему Владимиру Зеленскому. Как оказалось, для передвижения комик выбирает дорогие иномарки Range Rover. За машиной актера, как правило, следует кортеж из двух-трех автомобилей.
Компрометирует Зеленского и информация о его бизнесе в России. Сообщалось, что дела в "стране-агрессоре" юморист ведет через кипрскую компанию Green Family Ltd., которая находится в собственности комика и его партнеров.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высший государственный пост претендуют более 30 человек. О желании побороться за президентское кресло Зеленский заявил в новогоднем обращении к гражданам. Сейчас он составляет предвыборную программу.
Последние соцопросы показывают лидерство комика. Если бы выборы прошли в ближайшие дни, за Зеленского проголосовали 19% пришедших к избирательным урнам.
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