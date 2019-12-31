"Беззаконие, лицемерие и скотство": Порошенко разнесли после триумфа Зеленского

Участие в обмене пленными сотрудников "Беркута" вызвало широкий общественный резонанс на Украине, особенно среди сторонников бывшего президента страны Петра Порошенко и примкнувших к ним радикалов. "Воют о беззаконии, мол, выпустили убийц активистов Майдана", – описал их реакцию украинский журналист, телеведущий канала "НАШ" Ростислав Сухачев.
Однако, добавил он, проблемы с исполнением закона в рамках судебных разбирательств, связанных с событиями на Майдане, начались как раз при Порошенко. Тогда власти страны лично принимали решение об освобождении весьма одиозных фигур, меняя им обвинения или переставляя занимающихся расследованием ответственных лиц. В результате под стражей остались только те, кто исполнял приказы в полном соответствии с законом.
"Все постмайданное пятилетие Порошенко – сплошное беззаконие, лицемерие и скотство", – подчеркнул Сухачев.
Шаги действующего президента страны, уверен он, следует расценивать как однозначную победу, которая несет надежду на улучшение ситуации. "Зеленскому все-таки удалось вопреки внутреннему сопротивлению попередников-завистников провести обмен. Этот шаг вселяет осторожный оптимизм", – цитирует издание "Политнавигатор" журналиста.
Напомним, что Петр Порошенко после сокрушительного поражения на выборах президента Украины встал в оппозицию к преемнику. Владимир Зеленский стал объектом для критики по самому широкому кругу вопросов. Главным образом радикалы и националисты винят его в недостаточно жесткой позиции по российско-украинским отношениям и мирному выходу из кризиса в Донбассе.
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