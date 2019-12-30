Украина лишится важного права в 2020 году

Основополагающей частью украинской военной пропаганды является обвинения России в некой агрессии в Донбассе. Однако объективные факторы говорят о том, что это не белее чем попытка манипуляции сознанием простых украинцев.
"Граница, где идет конфликт, находится внутри Украины, это первое. У нас нет военных конфликтов на территории Украины и России. Мало того, мы спокойно переезжаем, да, через Белоруссию", – рассказал украинский политолог Владимир Грановский в эфире программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1".
Это говорит о том, что уже сейчас у украинской стороны крайне мало оснований для того, чтобы называть Россию страной-агрессором. Однако с января 2020 года ситуация обещает стать еще более однозначной.
"Я бы особо выделил договор по транзиту, который, я надеюсь, подпишут, поскольку страна не может со страной-агрессором подписывать такой договор. Это очень важный момент. Фактически, мы должны менять риторику", – объяснил эксперт.
Что бы вы пожелали ДНР и ЛНР в Новом 2020 году? pic.twitter.com/wlOkQpIJN5— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) December 27, 2019
Одновременно с этим Украине придется также пересмотреть свой подход к взаимодействию с Донбассом. "Мы должны перейти на прямые переговоры с ЛНР и ДНР", – считает Владимир Грановский.
Пока возможности для такого диалога крайне ограничены из-за того, что в своей риторике Киев называет защитников Донбасса террористами. "Я обращаю внимание, что ни одного теракта не было совершено, поэтому террористами называть их нельзя", – подчеркнул украинский политолог.
Популярные темы форума
Помогите отвязаться.
Невеста, с Новым Годом!
Что мне делать.....
ЁЛКА настоящая или искусственная?
Покойница, вторая страничка.
НЕВЕСТА ТЫ КЛАССНАЯ
Почему вы все такие страшные
Кто напьётся на Новый год?
Пожелания от Аиды Ведун
Русские мужики в постеле - барахло