Украина лишится важного права в 2020 году

Уже сейчас тот факт, что Украина на официальном и неофициальном уровнях называет Россию страной-агрессором, вызывает большие вопросы у экспертов и международного сообщества. Однако начиная с 2020 года, Киев окончательно лишится возможности использовать подобную риторику.

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