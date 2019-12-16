Поправки к Конституции превращают Украину в СССР

Депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским поправки к Конституции превращают страну в новый СССР. Ужас у народной избранницы вызвал подход к децентрализации государства.

Ирина Геращенко обрушилась с критикой на Владимира Зеленского во время заседания Согласительного совета Верховной рады. Причиной ее недовольства стали предложенные поправки к Конституции, касающиеся децентрализации Украины.

Примечательно, что депутат выступила не против самого процесса, а против того, каким его предложили действующие власти. "Внесенные изменения в Конституцию президентом, которые только сегодня были опубликованы на сайте ВРУ, свидетельствуют о том, что отменяется европейская модель децентрализации", – цитирует "Политнавигатор" Ирину Геращенко.

По ее словам, Владимир Зеленский ставит своих "смотрящих", прикрывая эту должность модным словом "префект". В действительности же они будут наделены функциями прокурора. При этом полномочия президента распространяются на приостановку полномочий мэрий и советов.

Зеленский определился с изменениями в Конституцию страны pic.twitter.com/4rl4Yjy1NJ — Денис Попов (@Den33512) December 16, 2019

"Вы знаете, это никакое не народовластие, это очевидно, что постсоветские люди пытаются сюда вернуть нью-СССР, и мы будем этому очень жестко противостоять, потому что вы уничтожаете европейскую децентрализацию, которую мы строили предыдущие годы", – заключила Ирина Геращенко.

Примечательно, что с другой стороны Владимир Зеленский подвергся критике за то, что поправки к Конституции не предполагают особого статуса для Донбасса. Этот пункт необходим для выполнения минских соглашений.