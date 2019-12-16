Поправки к Конституции превращают Украину в СССР

Ирина Геращенко обрушилась с критикой на Владимира Зеленского во время заседания Согласительного совета Верховной рады. Причиной ее недовольства стали предложенные поправки к Конституции, касающиеся децентрализации Украины.
Примечательно, что депутат выступила не против самого процесса, а против того, каким его предложили действующие власти. "Внесенные изменения в Конституцию президентом, которые только сегодня были опубликованы на сайте ВРУ, свидетельствуют о том, что отменяется европейская модель децентрализации", – цитирует "Политнавигатор" Ирину Геращенко.
По ее словам, Владимир Зеленский ставит своих "смотрящих", прикрывая эту должность модным словом "префект". В действительности же они будут наделены функциями прокурора. При этом полномочия президента распространяются на приостановку полномочий мэрий и советов.
Зеленский определился с изменениями в Конституцию страны pic.twitter.com/4rl4Yjy1NJ— Денис Попов (@Den33512) December 16, 2019
"Вы знаете, это никакое не народовластие, это очевидно, что постсоветские люди пытаются сюда вернуть нью-СССР, и мы будем этому очень жестко противостоять, потому что вы уничтожаете европейскую децентрализацию, которую мы строили предыдущие годы", – заключила Ирина Геращенко.
Примечательно, что с другой стороны Владимир Зеленский подвергся критике за то, что поправки к Конституции не предполагают особого статуса для Донбасса. Этот пункт необходим для выполнения минских соглашений.
Опубликован законопроект Зеленского, который вносит изменения в Конституцию, касающиеся территориального устройства Украины.— ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) December 16, 2019
И знаете что? Там нет ни слова об особом статусе Донбасса.
Популярные темы форума
У папы появился друг.
Изменила мужу.
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Умер Юрий Лужков
Замуж за мусульманина
Романы кого вам нравятся больше - толстого или достоевского?
Ненависть к родителям.
Нужен совет.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Зачем бедные плодятся?