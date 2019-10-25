Неопытному Зеленскому предрекли грандиозный провал

Бывший советник губернатора Донецкой области Константин Батозский считает, что для Владимира Зеленского нет смысла участвовать во встрече "нормандской четверки", посвященной вопросу урегулирования ситуации на востоке Украины. Президент не готов отстаивать украинскую версию истории.
Эксперт добавил, что Владимир Зеленский может встретиться с президентом России на других мероприятиях. "Мы не можем туда (встреча "нормандской четверки". – Прим. ред.) ехать, чтобы посмотреть на Владимира Путина. Это глупость! Нам не надо с ним искать встречи, мы можем с ним пересечься во множестве других форматов", – заявил он.
Константин Батозский отметил, что подписание "формулы Штайнмайера" по разрешению конфликта в Донбассе помогло спасти десятки тысяч жизней. С другой стороны, принятие такого документа Владимиром Зеленским можно расценивать как "предательство национальных интересов", передает слова эксперта "ПолитНавигатор".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что украинская сторона пока не предпринимает никаких шагов для проведения саммита "нормандской четверки". Он рассказал, что отношение Киева к "формуле Штайнмайера" весьма противоречивое. Кроме того, договоренности о разведении сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское так и не были выполнены, напоминает РИА Новости.
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