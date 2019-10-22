Пустослова Зеленского приперли к стенке

Президента Украины Владимира Зеленского подловили на очередном обещании. до выполнения которого у политика так и не дошли руки. Как напомнили в Министерстве иностранных дел России, бывший шоумен высказывался про планы о возобновлении авиасообщения между странами.

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