Пустослова Зеленского приперли к стенке

В погоне за популярными мерами, которые вызвали бы мгновенный отклик у избирателей, украинские политики предприняли целый ряд шагов, которые отражаются на благополучии простых граждан. Среди подобных мер разрыв авиасообщения между Россией и Украиной.
О том, что проблема беспокоит украинцев, говорит появление на сайте президента Украины петиции с просьбой снять ограничение. Обсуждалась такая возможность и на высшем уровне. "Сам Владимир Зеленский, общаясь недавно с украинскими журналистами, выразил недоумение по поводу отсутствия прямых рейсов между нашими странами", – цитирует РИА Новости заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.
"К сожалению, дальше всех этих слов дело пока не пошло. Сигналов с украинской стороны о намерении начать диалог по данной тематике не было", – добавил он.
Зеленский назвал отсутствие авиасообщения с Россией странным и невыгодным— Самсон (@kPddGQGfwmDYaCt) October 13, 2019
Отметим, за любовь к громким обещаниям и отсутствие конкретных результатов работу Владимира Зеленского критикуют не только оппоненты, но и бывшие избиратели. Более того, на эту особенность политика жалуются даже на Западе.
Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадел посоветовала Владимиру Зеленскому сосредоточиться на реформах. В противном случае, предупредила она, будущее президента может быть весьма печальным.
"Если люди не будут довольны – я имею в виду тех, кто возвращается с войны, тех, у кого есть оружие – следующий Майдан не будет мирным. Это может быть ужасно", – подчеркнула европейский депутат.
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