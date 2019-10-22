Зеленскому предсказали страшную опасность в будущем

После государственного переворота Украина на какое-то время превратилась в объект пристального внимания со стороны стран Запада. Ее поддерживали и оказывали ей помощь. Однако Владимиру Зеленскому грозит страшная опасность – стать тем президентом, при котором его страну начнут воспринимать как раздражитель и источник проблем.

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