Зеленскому предсказали страшную опасность в будущем

Если раньше некоторым влиятельным игрокам на международной арене было достаточно, чтобы Украина своими непоследовательными действиями и скандальными выходками создавала вокруг себя зону нестабильности, то теперь ситуация изменилась. От Киева ждут более конструктивного поведения.
В связи с этим большие надежды на исправление ситуации как западные политики, так и сами украинцы возлагали на нового президента Украины Владимира Зеленского. Однако время показало, считают эксперты, что оперативно справиться с проблемами бывший шоумен оказался неспособен. "Мы сейчас наблюдаем очень важный момент, когда недоговороспособность Зеленского становится очевидной, и все, в большей степени внешнее давление – будет нарастать", – цитирует издание "Политнавигатор" исполнительного директора Института русского зарубежья Сергея Пантелеева.
"И здесь наконец-то осознание Европой, что Украина – это и внутриевропейская проблема, становится все более очевидной", – добавил эксперт. Сложившаяся ситуация, по его словам, открывает новые возможности для российской дипломатии. Осознают изменения геополитической реальности и США.
WP: В окружении Трампа давно не осталось поддерживающих Украину. Политику Трампа в отношении Украины во время телефонных разговоров и встреч формируют Путин и Орбан. Но уверен, что украинские трамписты как-то выкрутятся и сейчас��.— Олег Пономарь (@JohnToront) October 22, 2019
"Таким образом я думаю, что Украина становится еще большим раздражителем, чем это было раньше, для ведущих мировых игроков", – подчеркнул Сергей Пантелеев. Отметим, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за встречу глав стран нормандской четверки для обсуждения мирного процесса в Донбассе.
Стороны сошлись во мнении, что сделать это надо будет только после первых конкретных результатов. И вот с этим у Владимира Зеленского возникли крупные проблемы, которые грозят обернуться окончательной потерей поддержи со стороны Европы.
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