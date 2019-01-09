Володин поставил Думе задачи на весеннюю сессию

Нижняя палата парламента в среду, 9 января, открыла новую весеннюю сессию. Традиционно она продлится до середины лета. В предстоящие месяцы депутатов ждет колоссальный объем работы: предстоит не только рассмотреть важные для страны законопроекты, но и проконтролировать их исполнение, а также продолжить выстраивать эффективное взаимодействие с правительством и коллегами из региональных парламентов. О приоритетах работы Госдумы в ближайшие полгода рассказал на первом пленарном заседании весенней сессии спикер Вячеслав Володин.



Начавшийся год председатель Госдумы назвал особенным и напомнил о начале реализации масштабных национальных проектов. "Очень важно, как мы с вами приступим к работе, насколько эффективно будут решаться задачи, которые поставлены президентом в послании Федеральному собранию, в указах", – сказал Володин. От успеха на этом направлении зависит будущее страны, подчеркнул руководитель нижней палаты.

Среди главных задач спикер выделил повышение уровня жизни граждан и улучшение жилищных условий, снижение бедности, а также вопросы ускорения технологического развития страны. Володин напомнил, что перед Россией стоит амбициозная цель – войти в пятерку ведущих экономик мира.

Всего в недрах нижней палаты находятся 1164 законопроекта, рассказал спикер. Он отметил, что это почти в два раза меньше, чем в 2016 году, когда седьмой созыв нижней палаты начинал работу. "563 нормативно-правовых акта находятся на стадии предварительного рассмотрения, 365 готовятся к рассмотрению в первом чтении, 234 – во втором чтении, два – на стадии рассмотрения в третьем чтении", – уточнил Володин.





В числе нормативно-правовых актов, которые депутатам предстоит рассмотреть в ближайшие месяцы, значатся 12 законопроектов, направленных на реализацию послания президента Федеральному собранию. "Из них 10 законопроектов прошли уже первое чтение, внесение двух ожидаем от правительства", – уточнил спикер и обратился к постоянному представителю кабинета министров в нижней палате Александру Синенко с просьбой ускорить процесс внесения этих документов.

Законодатель напомнил, что принятый депутатами в ноябре прошлого года федеральный бюджет на три года предусматривает около 5,7 триллиона рублей на выполнение нацпроектов. Володин призвал обеспечить эффективную реализацию этих средств прежде всего на региональном уровне.





Выступая перед депутатским корпусом на первом пленарном заседании весенней сессии, спикер Госдумы предложил коллегам рассматривать в приоритетном порядке общественно-значимые законопроекты, которые решают конкретные проблемы граждан. Среди них он выделил инициативы о доступе родственников в реанимацию, о паллиативной медицинской помощи, о доступе к мобильной геолокации для поиска детей и другие нормативно-правовые акты.

"Принятия этих законов ждут люди", – подчеркнул председатель нижней палаты

Другой важный фронт работ – законодательное обеспечение развития цифровой экономики в России. По словам Вячеслава Володина, в ближайшее время правительство представит на рассмотрение депутатов 20 законопроектов в этой сфере. Речь идет об инициативах о цифровых правах, краудфандинге, о финансовых активах и других важных вопросах.





"Создание благоприятного правового поля для развития цифровой экономики во многом должно обеспечить нам преимущественное положение в конкуренции среди других стран", – сказал спикер Госдумы.

Особое значение для эффективного решения этих задач приобретает взаимодействие четырех профильных думских комитетов. Володин поручил им создать рабочие группы из экспертов, представителей научного и делового сообществ по работе над проектами законов о развитии цифровой экономики.

Еще одним приоритетом в работе седьмого созыва в ближайшие месяцы станет анализ и мониторинг правоприменительной практики. Вячеслав Володин напомнил, что депутаты почти закончили разбор законодательных завалов – осталось 44 законопроекта. Теперь на первый план выходит контроль за исполнением принятых инициатив, подчеркнул спикер. Законодатель посетовал, что принятый документ не всегда эффективно работает, что порой приводит к критике в адрес депутатов.





Это происходит в том числе из-за отсутствия подзаконной базы, пояснил Володин. По его словам, совместно с правительством Госдума проведет работу и примет нормы регламента, которые позволят держать исполнение законов на контроле.

В качестве примера спикер привел закон "Об ответственном обращении с животными", окончательно одобренный Госдумой в конце декабря. Володин напомнил, что в первом чтении нормативно-правовой акт был принят семь лет назад. "Сегодня закон принят, и нам важно, чтобы его нормы заработали", – сказал председатель нижней палаты. В то же время он посетовал, что ряд правительственных подзаконных актов отсутствуют даже в проекте. На их подготовку Госдума отвела 180 дней после принятия основного закона.





Спикер выдвинул ряд инициатив, которые позволят повысить эффективность мониторинга правоприменительной практики. В частности, Володин предложил проводить выездные заседания совета Госдумы в тех регионах, где есть необходимость дополнительного контроля.



Депутатам нижней палаты парламента также важно выстраивать отношения со своими коллегами из законодательных собраний субъектов Федерации, подчеркнул спикер. "Нужно не стесняться проводить выездные заседания думских комитетов, что позволит выходить на более качественные решения", - сказал Володин.

Комментируя итоги прошлого года, Володин отметил, что лидером по числу внесенных законопроектов на одного депутата стала фракция "Справедливая Россия", на втором месте – либерал-демократы. При этом пальму первенства по количеству принятых инициатив держит "Единая Россия" – каждый второй ее законопроект был одобрен нижней палатой. Спикер Госдумы поблагодарил единороссов за эффективную работу.



Напомним, предыдущая, осенняя сессия Госдумы завершилась 19 декабря. Депутаты проделали огромную работу: был принят ряд важных законопроектов, прежде всего в социально-экономической сфере, повышена интенсивность общения с избирателями в регионах, продолжилось расширение и укрепление международных контактов нижней палаты.

Так, впервые за последние несколько лет бюджет стал профицитным. Доходы превысят расходы почти на два триллиона рублей. Эти средства направят на развитие страны. Также в приоритете были вопросы здравоохранения и демографии, защиты детей от деструктивного влияния, гуманизации уголовного законодательства, ответственного обращения с животными и другие направления.