Боевой корабль США с ракетным оружием приближается к берегам Крыма
Сообщается, что на корабле размещены 500 морских пехотинцев. Более того, судно оснащено ракетным оружием и зенитной артиллерией.
"Транзит Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе", – заявила американская сторона. Также такие "рутинные операции в Черном море", по словам вице-адмирала Лайзы Франчетти, демонстрируют гибкость и возможности сил 6-го флота США, передает "Интерфакс".
Стоит отметить, что согласно международной конвенции суда нечерноморских государств могут находится в акватории Черного моря не более 21 суток. Напомним, американский военный корабль ВМС США "Оук Хилл" заходил в акваторию Черного море в марте 2018 года.
#USSFortMcHenry (LSD 43) & embarked elements of the 22nd Marine Expeditionary Unit (MEU), has begun its north-bound transit of the Dardanelles Strait, en route to the Black Sea #US6thFleet #Power4Peace pic.twitter.com/jTqF64i8e1— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 6, 2019
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков прокомментировал планы Киева устроить новый поход Военно-морских сил Украины в Керченский пролив, на этот раз – в сопровождении представителей НАТО. Вряд ли Североатлантический альянс поддержит эту инициативу, считает сенатор.
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