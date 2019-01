Боевой корабль США с ракетным оружием приближается к берегам Крыма

Сообщается, что на корабле размещены 500 морских пехотинцев. Более того, судно оснащено ракетным оружием и зенитной артиллерией.

"Транзит Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе", – заявила американская сторона. Также такие "рутинные операции в Черном море", по словам вице-адмирала Лайзы Франчетти, демонстрируют гибкость и возможности сил 6-го флота США, передает "Интерфакс".

Стоит отметить, что согласно международной конвенции суда нечерноморских государств могут находится в акватории Черного моря не более 21 суток. Напомним, американский военный корабль ВМС США "Оук Хилл" заходил в акваторию Черного море в марте 2018 года.

#USSFortMcHenry (LSD 43) & embarked elements of the 22nd Marine Expeditionary Unit (MEU), has begun its north-bound transit of the Dardanelles Strait, en route to the Black Sea #US6thFleet #Power4Peace pic.twitter.com/jTqF64i8e1