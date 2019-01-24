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Политика

Володин констатировал глубокий кризис ПАСЕ

Фото: www.globallookpress.com
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сама загнала себя в системный кризис, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что все страны - участницы Совета Европы имеют равные возможности в организации и ущемление прав национальных делегаций недопустимо. 

Продолжение: Госдума продолжит диалог с обществом и экспертами
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По словам председателя нижней палаты, Устав Совета Европы не дает полномочий ПАСЕ ограничивать члена организации. Получается, что ассамблея незаконно присваивает себе функции, посетовал спикер. 

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

В беседе с журналистами "Парламентской газеты" он напомнил, что российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса, возможности участвовать в работе руководящих органов организации, выступать с докладами.  

"Сейчас они говорят: мы можем вам вернуть ваше право, но в усеченном виде", - отметил Володин. Такой вариант спикер назвал противоречащим принципам демократии.  

Несмотря на неконструктивную позицию ПАСЕ, Россия продолжит работу с другими институтами Совета Европы и парламентами стран-участниц, но уже в двухстороннем формате. Законодатель напомнил о недавней встрече с главой парламента Финляндии Паулой Рисикко. Кроме того, ожидается визит итальянских законодателей и новые встречи с депутатами германского Бундестага.

ПАСЕ – не единственная площадка для межпарламентского общения. Депутаты Госдумы активно участвуют в работе других структур. Так, будет продолжено сотрудничество в формате конференции руководителей парламентов по борьбе с терроризмом.  

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Также состоится очередное, четвертое по счету Совещание спикеров парламентов стран Евразии. По словам спикера Госдумы, этот формат все более привлекателен для законодателей разных стран. "На конференции в Анталье в 2018 году из 40 стран 23 парламентские делегации были представлены спикерами", – напомнил председатель нижней палаты.  

Отношения России и ПАСЕ начали стремительно ухудшаться в 2014 году. После воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на востоке Украины на нашу делегацию были наложены санкции. Москва заявила о невозможности работы в дискриминационных условиях и прекратила участие в заседаниях структуры, а затем приостановила выплаты в бюджет Совета Европы.  

Госдума отказалась направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ в этом году. Также было принято решение не уплачивать взносы в бюджет структуры.

Автор: Иван Поляков24 января 2019, 17:31

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