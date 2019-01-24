Володин констатировал глубокий кризис ПАСЕ
По словам председателя нижней палаты, Устав Совета Европы не дает полномочий ПАСЕ ограничивать члена организации. Получается, что ассамблея незаконно присваивает себе функции, посетовал спикер.
В беседе с журналистами "Парламентской газеты" он напомнил, что российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса, возможности участвовать в работе руководящих органов организации, выступать с докладами.
"Сейчас они говорят: мы можем вам вернуть ваше право, но в усеченном виде", - отметил Володин. Такой вариант спикер назвал противоречащим принципам демократии.
Несмотря на неконструктивную позицию ПАСЕ, Россия продолжит работу с другими институтами Совета Европы и парламентами стран-участниц, но уже в двухстороннем формате. Законодатель напомнил о недавней встрече с главой парламента Финляндии Паулой Рисикко. Кроме того, ожидается визит итальянских законодателей и новые встречи с депутатами германского Бундестага.
ПАСЕ – не единственная площадка для межпарламентского общения. Депутаты Госдумы активно участвуют в работе других структур. Так, будет продолжено сотрудничество в формате конференции руководителей парламентов по борьбе с терроризмом.
Также состоится очередное, четвертое по счету Совещание спикеров парламентов стран Евразии. По словам спикера Госдумы, этот формат все более привлекателен для законодателей разных стран. "На конференции в Анталье в 2018 году из 40 стран 23 парламентские делегации были представлены спикерами", – напомнил председатель нижней палаты.
Отношения России и ПАСЕ начали стремительно ухудшаться в 2014 году. После воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на востоке Украины на нашу делегацию были наложены санкции. Москва заявила о невозможности работы в дискриминационных условиях и прекратила участие в заседаниях структуры, а затем приостановила выплаты в бюджет Совета Европы.
Госдума отказалась направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ в этом году. Также было принято решение не уплачивать взносы в бюджет структуры.
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