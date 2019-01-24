Порошенко заставил Европу нанести сокрушительный удар по России
Профильная комиссия ПАСЕ, готовившая доклад по инциденту в Керченском проливе, поддержала поправку украинской делегации. Теперь, по версии парламентариев, украинские моряки стали военнопленными.
О победе Киева заявил заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.
Европа призывает Россию обращаться с моряками, задержанными за пересечение границы, в соответствии с требованиями международного гуманитарного законодательства, включая Женевскую конвенцию.
Стоит отметить, что резолюции ПАСЕ носят рекомендательный характер. К тому же Россия не участвует в работе этой международной организации из-за лишения ее права голоса. Эксперты сомневаются в легитимности принятых Ассамблеей решений.
Напомним, 25 ноября три украинских корабля нарушили границу России и двинулись из расположенной на Черном море Одессы в порт Мариуполь. Маршрут пролегал через российские территориальные воды. Суда не предупредили пограничников ФСБ о проходе и совершали опасное маневрирование, не подчиняясь законным требованиям российской погранслужбы.
Через несколько часов они были задержаны вместе с экипажами, а спустя неделю суд отправил моряков под арест на два месяца. 15 января содержание под стражей им было продлено.
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