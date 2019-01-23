Бесследно пропавшему Януковичу грозит пожизненный срок

Экс-президенту Украины Виктору Януковичу грозит пожизненное заключение. Завтра суд в Киеве начнет оглашение приговора беглому политику, но сам он его, скорее всего, не услышит. В середине ноября 2018 года Янукович бесследно исчез после тяжелой травмы.

Адвокат бывшего президента Виталий Сердюк сообщил, что его подзащитный был слишком поздно проинформирован судом о дате оглашения приговора, и поэтому не сможет принять участие в заседании по видеосвязи.

"Какой-либо технической возможности обеспечить связь с Виктором Януковичем уже у защиты не будет. Это грубейшее нарушение основ уголовного процесса", – сказал Сердюк в интервью РИА Новости.

Между тем сбежавшему в Россию после событий на майдане в 2014 году Януковичу грозит пожизненное заключение. О том, что суд в Киеве может вынести именно такое решение, не исключил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его мнению, приговор Януковичу станет частью избирательной кампании власти в преддверии президентских выборов 31 марта.

Эксперты тем временем заметили много странностей вокруг этого дела и фигуры самого Виктора Януковича. 19 ноября 2018 года в СМИ появилась информация о тяжелой спортивной травме, которую политик получил за три дня до этого. Примечательно, что именно 19 ноября экс-президент должен был выступить по видеосвязи с последним словом по своему делу.

Журналисты сообщали, что Виктор Янукович пострадал настолько сильно, что не может двигаться. По некоторым данным, политика доставили в московский Институт имени Склифосовского. Потом в обстановке повышенной секретности его перевезли в другую клинику. Адвокат политика тогда сказал журналистам, что Янукович будет прикован к постели три недели.

5 декабря в Киеве проходило финальное заседание по делу Януковича. В нем он также не принимал участия из-за болезни. Адвокат политика утверждал, что у него есть медицинская справка от внезапно появившихся в деле израильских врачей. Интересно, что юрист сам не смог встретиться с травмированным Януковичем, а информацию ему передал хирург Эяль Аттиас, которого пригласили в Россию для консультаций относительно дальнейшей тактики лечения политика.

Напомним, что украинские власти обвиняют Виктора Януковича в госизмене, посягательстве на территориальную целостность Украины и ведении агрессивной войны. Экс-президент своей вины не признает.