Неадекватному Порошенко врезали в церкви за коррупцию
Президент продолжает свой томос-тур: он возит по стране документ об автокефалии украинской церкви и рассказывает гражданам о своих заслугах в получении томоса. В одном из храмов в Черкассах во время общения с прихожанами к Порошенко подошел молодой человек и поинтересовался у него, когда президент начнет бороться с коррупцией.
Неудобный вопрос буквально взбесил главу государства: он назвал прихожанина москальским провокатором. "Мы молимся за Украину, за единую церковь, за единство украинского народа. "Слава Украине!" – прокричал президент.
Неадекватное поведение президента возмутило прихожан, но господина Порошенко, считающего себя православным христианином, это не удивило.
Он и так уже успел запятнать себя поступками, свидетельствующими о настоящем грехопадении. К примеру, на Украине есть иконы с изображением Петра Порошенко и его семьи. В 2016 году в СМИ попали снимки, сделанные в храме на территории государственной резиденции главы Незалежной. На фреске изображены мужчина, женщина и четверо детей, которые внешне напоминают членов семьи Порошенко.
Коротко про клоунаду с томос-туром #порошенко pic.twitter.com/avBMajUnWV— Константин (@odessa_1794) 18 января 2019 г.
Помимо этого, в католическое Рождество 25 декабря 2018 года, которое на Украине отмечают не более 5% населения, Петр Порошенко поздравил с праздником граждан страны. Телеобращение транслировалось в центре Киева на больших экранах.
Сам факт, когда президент светского государства возит по стране церковный документ и всячески подчеркивает свои заслуги в обретении независимости церкви, свидетельствует о неуважении Порошенко к верующим. На это президенту неоднократно указывали его политические оппоненты.
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