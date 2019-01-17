Крестовый поход богохульника Порошенко утопит Украину в крови

Томос-тур Петра Порошенко по городам Украины проходит на фоне рейдерского захвата канонических церквей служителями и их пособниками из новой автокефальной церкви. Сам президент клянется, что кровопролития в стране не будет, но стычки в храмах продолжаются и дело пахнет большой войной.

Вот уже неделю президент светского государства возит по областям Украины томос – документ, предоставляющей Украинской православной церкви автокефалию. При этом Порошенко не говорит о том, что в новую церковь согласились войти далеко не все приходы страны. Священники не хотят служить Константинопольскому патриархату, который выдал томос с грубыми нарушениями.

Тем, кто противится и отказывается принять стамбульскую филькину грамоту, грозят расправой. Информация о фактах силовых захватов церквей поступает из Житомирской и Сумской областей, с Волыни и из Львова.

Так, архиепископ Климент сообщил, что священники новой церкви пришли в храм в Черниговской области в сопровождении членов украинской националистической организации С-14. Полиция никак не отреагировала на действия захватчиков, которые пытались выгнать прихожан из церквей.

В селе Бронницы Волынской области проблему перехода храмов в автокефалию почему-то решали депутаты местного совета: они проголосовали за переход в новую церковь местной общины канонической православной церкви. Но прихожане отказались выполнять распоряжение светских властей.

На Прикарпатье общину УПЦ вопреки мнению прихожан перевели в ПЦУ



Инцидент произошел 13 января в селе Поховка Ивано-Франковской области во время так называемых сборов церковной общины: https://t.co/kJ7oAS0BU7 pic.twitter.com/UuhtJiG57t — Всё о правах человека в Украине (@uspishnavarta) 17 января 2019 г.

Священнослужители Нежинской епархии канонической православной церкви потребовали от властей Украины прекратить разжигание религиозной вражды. Там произошел рейдерский захват одного из приходов в селе Оленевка.

На этом фоне катающийся по стране с томосом Петр Порошенко проллобировал в Верховной раде принятие закона об изменении юрисдикции религиозных общин на Украине. Этот документ обязывает все приходы перейти в лоно новой церкви. Президент клянется, что он позволит избежать кровопролития при смене церковной юрисдикции.





Ранее украинские власти, в том числе и сам Порошенко, неоднократно заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Наблюдатели полагают, что проект автокефалии на Украине – дело рук США и их союзников, а глава государства лишь игрушка в их руках.

Напомним, что 5 января вселенский патриарх Варфоломей (как он сам себя называет) подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). На следующий день в Стамбул прилетели Петр Порошенко и глава новой структуры митрополит Епифаний Думенко, которым в торжественной обстановке вручили документ.





После того как томос доставили в Киев, выяснилось, что он оформлен с грубыми нарушениями: подписи на документе не оставили те, кому это положено было сделать по церковным канонам. Бумагу срочно пришлось везти обратно в Турцию, и только 10 января томос вернулся в украинскую столицу.

После этих плясок вокруг томоса, Порошенко вместе со священниками начал возить его по стране, рассказывая жителям о своих заслугах в получении документа. Города и автодороги Украины завешаны агитацией, которая подчеркивает роль президента в церковных делах.





Во время томос-тура, как окрестили эту поездку в соцсетях, Порошенко потребовал от Русской православной церкви показать свой томос об автокефалии. В Москве ему напомнили, что РПЦ и Константинопольский патриархат не имеют томоса, поскольку были основаны решением церковного собора.

К слову сказать, господин Порошенко, который считает себя православным христианином, умудрился запятнать себя поступками, свидетельствующими о настоящем грехопадении. К примеру, на Украине уже есть иконы с изображением Петра Порошенко и его семьи. В 2016 году в СМИ попали снимки, сделанные в храме на территории государственной резиденции главы Незалежной. На фреске изображены мужчина, женщина и четверо детей, которые внешне напоминают членов семьи Порошенко.

Помимо этого, в католическое Рождество 25 декабря 2018 года, которое на Украине отмечают не более 5% населения, Петр Порошенко поздравил с праздником граждан страны. Телеобращение транслировалось в центре Киева на больших экранах.