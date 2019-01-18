Порошенко светит реальный срок за хамские выходки

Президент Украины нашел эффективный способ уходить от неприятных вопросов. Петр Порошенко выбил телефон из рук корреспондента. В соцсетях предположили, что скоро за вопросы президенту будут сечь плетьми.

Инцидент произошел во время президентского тура, посвященного подписанию томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Президент фотографировался с украинцами, когда к нему приблизился автор видео и попытался задать вопрос.

"Селфиться" с избирателями Порошенко нравилось, а вот отвечать на вопросы украинский лидер готов не был. Президент просто выбил телефон из рук корреспондента и пошел дальше.

На этом инцидент не был исчерпан – журналиста задержала полиция. Стражи порядка проверили содержимое рюкзака и сообщили его владельцу, что он "провокатор" и "российский сепаратист". Из чего полиция сделала такие выводы, учитывая, что задать вопрос корреспондент так и не успел, неясно.

Владелец телефона не стал называть полицейским свое настоящее имя. Он скромно представился Алексеем Вронским – героем романа Льва Толстого "Анна Каренина", передает РИА ФАН.

Видео появилось в Сети и вызвало шквал критики в адрес Порошенко. Некоторые иронизируют, что скоро на Украине за вопрос президенту можно будет получить реальный срок, тогда как на самом деле срок положен самому Порошенко – по меньшей мере за хулиганство. Другие высказывают предположение, что за попытку задать вопрос президенту будут сечь плетьми. Или же просто перед приездом главы государства заставят всех сдать смартфоны.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Порошенко пока официально не выставлял свою кандидатуру, а по опросам он занимает лишь четвертую строчку в рейтинге возможных кандидатов. Тем не менее в адрес Порошенко уже поступают обвинения в подкупе избирателей.