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Политика

Скандалистку из российских ток-шоу арестовали по приказу Порошенко

Елена Бойко. Фото: vk.com/id169724551
Депортированная из России украинская журналистка Елена Бойко арестована. Ей грозит на родине до десяти лет тюрьмы. Ситуацию с высылкой Бойко эксперт назвал дикостью.
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Елена Бойко известна критикой политики Петра Порошенко. Ранее упоминалось, что ее могут подозревать в сепаратизме и госизмене.

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Преображенский суд Москвы в конце прошлого года признал Бойко виновной в нарушении режима пребывания в России, оштрафовал на пять тысяч рублей и постановил выдворить ее за пределы страны. Журналистка признала свою вину.

Бойко пояснила, что приехала в Россию для участия в телевизионных программах в качестве эксперта, но не оформила патент на трудовую деятельность, так как работа носила разовый характер. Елена заявила, что на Украине против нее возбуждено уголовное дело, она не может вернуться на родину. Тем не менее в политическом убежище Бойко отказали, 16 января ее депортировали.

История с выдворением Елены Бойко – позорище, уверен член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "Возможно, у нее были проблемы с пребыванием на территории Российской Федерации, и она не оформила надлежащим образом соответствующие документы. Но ведь она же яркий человек, поддерживающий идеи "русского мира". Регулярно выступала в эфирах нашего телевидения, обличая нынешние украинские власти..." – заявил он "Дни.ру".

Эксперт напомнил, что Бойко – последовательная противница режима Порошенко, "настоящая антифашистка". Против нее на Украине возбуждено сразу три дела о сепаратизме из-за заявлений, которые она делала в связи с преступлениями режима Порошенко.

"Вы меня извините за сравнение, но ее выдворение в данном контексте – то же самое, что во время Великой Отечественной войны выдать фашистам человека, который бежал от ужасов нацистского режима в СССР, надеясь на защиту, а вместо этого, только из-за того, что у него проблемы с документами, его возвращают в руки Гитлера под радостные возгласы нацистов", – возмутился Манукян.

Елену Бойко арестовал Харьковский суд. Теперь ее везут во Львов, чтобы судить – журналистке грозит до десяти лет тюрьмы. "Нас ситуация с Олесем Бузиной совсем ничему не научила? Уроки Одессы 2 мая мы точно извлекли? Гибель россиянина во львовской тюрьме точно все помнят? Людоедскому режиму разве можно выдавать людей только на основании того, что у них просрочены документы или даже нарушены правила въезда-выезда на территорию Российской Федерации?" – задался вопросом Манукян.

Эксперт подчеркнул: подобный формализм в случае Бойко выглядит дикостью на фоне того, что президент России заявил об упрощении получения российского гражданства людьми, попавшими в сложное положение из-за нестабильной политической ситуации в своей стране. По словам Манукяна, история Бойко подходит под это определение. 

Автор: Андрей Евлампиев17 января 2019, 09:13

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