"Погибнут тысячи": проигравший Порошенко решился на бойню
Наблюдатели полагают, что украинский президент Петр Порошенко спланировал диверсию на случай проигрыша на предстоящих выборах. Одним из подтверждений этой теории служит тот факт, что на дамбе Мироновского водохранилища были обнаружены взрывные устройства.
"Есть очень большое подозрение, что ВСУ не комментируют эту закладку потому, что и они не знали. Эти закладки, призванные вызвать эскалацию военного конфликта – запасной вариант лично президента Порошенко на случай, если он проиграет президентские выборы", – заявил в эфире телеканала "Россия-1" украинский журналист Владимир Скачко.
По его словам, у главы государства на такой случай припасены "специальные люди", которые организуют закладки не только на Мироновском водохранилище. Порошенко хочет удержать власть любыми средствами.
"Украинские власти в последнее время поступают со страной и народом по принципу "если не с нами – пропадайте все пропадом". Я уверен, что такие закладки обнаружат и на других объектах. Пушки – последний довод этого короля, который по большому счету обанкротился сам и обанкротил страну", – добавил эксперт.
Ранее "Царьград" сообщал, что наблюдатели ОБСЕ обнаружили заложенную взрывчатку неподалеку от блокпоста ВСУ на дамбе водохранилища.
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