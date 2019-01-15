Ведущим Первого канала дали под дых за лицемерие
Эксперт отметил, что в последнее время частым делом стало ругать передачи Первого канала в среде его же ведущих. По мнению Манукяна, это неправильно.
"Вот, дескать, мы несем доброе, светлое и развивающее, а новостные, либо скандальные передачи канала (в зависимости от того, кто высказывается) – это низкий уровень. Начал эту тему в свое время Познер, чуть позже ее подхватила Андреева, а теперь и Бабаев присоединился", – заявил собеседник "Дни.ру".
Эксперт призвал телеведущих к совести и профессиональной этике. "Дамы и господа! Я, конечно, понимаю, что вы все там прекрасно устроились, но по вашей логике, вы все в белом, и только Эрнст в ответе за то, что на канале происходит? Вовсе не так! Это коллективная ответственность!" - считает Манукян.
Он подчеркнул, что ведущие приходят за зарплатой в бухгалтерию не собственной передачи, а канала, на котором эти передачи производятся или по заказу которого они делаются. "И если вы ими так недовольны, то честнее было бы уйти с канала, а не рассказывать о том, какие вы хорошие и принципиальные, а остальные, дескать, так себе, продались", - резюмировал эксперт.
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