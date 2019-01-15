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Ведущим Первого канала дали под дых за лицемерие

Екатерина Андреева. Кадр youtube.com
Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал телеведущих за двойные стандарты. Он высказал свою позицию "Дни.ру".
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Эксперт отметил, что в последнее время частым делом стало ругать передачи Первого канала в среде его же ведущих. По мнению Манукяна, это неправильно.

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Екатерина Сергеевна Андреева

Екатерина Сергеевна Андреева телеведущая, актриса, журналистка

"Вот, дескать, мы несем доброе, светлое и развивающее, а новостные, либо скандальные передачи канала (в зависимости от того, кто высказывается) – это низкий уровень. Начал эту тему в свое время Познер, чуть позже ее подхватила Андреева, а теперь и Бабаев присоединился", – заявил собеседник "Дни.ру".

Эксперт призвал телеведущих к совести и профессиональной этике. "Дамы и господа! Я, конечно, понимаю, что вы все там прекрасно устроились, но по вашей логике, вы все в белом, и только Эрнст в ответе за то, что на канале происходит? Вовсе не так! Это коллективная ответственность!" - считает Манукян.

Он подчеркнул, что ведущие приходят за зарплатой в бухгалтерию не собственной передачи, а канала, на котором эти передачи производятся или по заказу которого они делаются. "И если вы ими так недовольны, то честнее было бы уйти с канала, а не рассказывать о том, какие вы хорошие и принципиальные, а остальные, дескать, так себе, продались", - резюмировал эксперт.

Автор: Валерия Нарская15 января 2019, 23:19
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