Лавров врезал Порошенко за торговлю людьми
В застенках СБУ находятся сотни ополченцев из ДНР и ЛНР, попавших в плен во время острой фазы так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Их родные несколько лет пытаются уговорить киевский режим вернуть им их отцов и детей. Посредником в переговорах руководства непризнанных республик с Киевом выступает Россия.
Как заявил Сергей Лавров, Москва поддерживает процессы по обмену пленных между Киевом и Донбассом, но украинская сторона по-прежнему не настроена конструктивно, сообщает РИА Новости.
"Неоднократно выверялись списки, фамилии были согласованы, и Украина очередное свое обещание не выполнила", – сказал глава внешнеполитического ведомства.
Несколько дней назад на эту же тему высказывался постпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов. После видеоконференции с Киевом он заявил, что украинская сторона попыталась подменить повестку.
"Представители Киева стали делать заявления о необходимости обмена. С их стороны это пустые слова, потому что украинская сторона не выполнила свои прошлогодние договоренности по возвращению удерживаемых лиц в рамках обмена", – сказал Грызлов и напомнил, что Донецк и Луганск выполнили свои обязательства.
Порошенко: Де-факто Медведчук на переговорах в Минске являлся представителем Путина | Новости Политика https://t.co/nxcaB44tAO— Elena Tverdokhleb (@T_Elena) 16 января 2019 г.
Позиция России остается неизменной – обмен всех на всех. Украина всячески пытается уйти от этой схемы и устраивает торги с целью нарушить принцип, заложенный в минских соглашениях.
Тем временем роль Киева в переговорах пытается взять на себя украинская оппозиция: с визитом в Донбассе побывал Дмитрий Перлин, которого называют доверенным лицом лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука. На переговорах с лидерами ДНР и ЛНР Перлин говорил в том числе и о процедуре обмена пленными.
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