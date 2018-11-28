Лавров разбил главную мечту Порошенко

Многие политологи и эксперты отмечали, что главной мечтой украинского руководства, в том числе – президента страны Петра Порошенко, является поддержка со стороны западных стран вне зависимости от действий Киева. Однако с этой иллюзией властям Украины, кажется, пришла пора прощаться. Доказательством тому служит реакция других стран на провокацию, которую украинские военные устроили у Крымского моста.

"Эти призывы, в том числе к Украине, являются однозначным подтверждением вины Киева за произошедшее. Если была бы хоть малейшая возможность, как говорят в народе, "отмазать" киевские власти, то призывов к Украине со стороны наших западных коллег вообще не было бы", – цитирует сайт "ТВ Центр" министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Таким образом, Петр Порошенко хотел привлечь внимание Запада и попросить какой-то поддержки, однако из-за топорности провокации лишился даже имевшейся поддержки.