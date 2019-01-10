Провокатора Порошенко вывели на чистую воду

Очень скоро сторонники президента Украины Петра Порошенко начнут "рисовать" ему высочайшие рейтинги. Объяснение такого уровня "народной поддержки" будет одно – создание независимой от Москвы украинской православной церкви. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Валентин Гладких.



Создание из раскольников новой церковной структуры – это технология, которая позволит "нарисовать" Петру Порошенко нужные рейтинги и протащить его во второй тур президентских выборов. Максимум через неделю, предупредил Гладких, начнут появляться удивительные рейтинги, где лидер Незалежной, до недавнего времени являвшийся аутсайдером, будет опережать всех оппонентов.

"Объяснение этому будет очень простое. Украинский народ просто в экстазе после этого эзотерического оргазма с томосом и теперь вышел поддержать Порошенко", – пояснил аналитик.

Наличие томоса об автокефалии (независимости) украинской православной церкви позволяет лидеру Незалежной накручивать выгодные цифры рейтинга. "А эти результаты, которые будут рисовать в соцопросах, станут потом инструментом легализации тех результатов, которые он якобы покажет на выборах", – добавил Гладких.

Приближаются выборы. Прямо на глазах Украина превращается в переправу, а Порошенко - в коня. — Уголок циника (@cynicarea) 6 января 2019 г.

В конце прошлого года в Киеве прошел так называемый объединительный собор, где была создана новая структура – Православная церковь Украины (ПЦУ). Накануне члены Святейшего Синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии ПЦУ.

Впрочем, пока церковный раскол дивидендов Петру Порошенко не приносит. Абсолютное большинство граждан страны – 82% – негативно относятся к деятельности президента, сообщает центр социальных исследований "София". Довольны нынешним украинским лидером лишь 2,8% респондентов.

Украинцы будут избирать нового президента в марте этого года. За пару месяцев до голосования лидером гонки является глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Хорошие рейтинги и у комика Владимира Зеленского. Петра Порошенко готовы поддержать менее 10% граждан Незалежной.