Порошенко остался в одиночестве перед Новым годом

Большинство граждан Украины неодобрительно относятся к деятельности лидера Петра Порошенко и правительства. Такие данные предоставил центр социальных исследований "София".

Представители центра провели опрос среди жителей страны с 16 по 25 декабря. Участниками исследования стали две тысячи совершеннолетних граждан из всех областей, которые находятся на подконтрольной Украине территории.

Выяснилось, что количество респондентов, которые отрицательно относятся к работе Петра Порошенко, составляет 81,9 %. "Еще 13,5% реципиентов ее "скорее одобряют", что касается тех, кто целиком доволен работой Порошенко, их оказалось всего 2,8%", – передает РИА Новости.

Работой кабинета министров остались довольны лишь 6,8% граждан. 86,9% украинцев неодобрительно отзываются о деятельности правительства.

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта следующего года. Любопытно, что нынешний глава страны занимает лишь четвертую строчку в рейтинге возможных кандидатов – свой голос за него готовы отдать лишь 9,4 % жителей страны. На первой строчке расположилась Юлия Тимошенко, которую готовы поддержать 16,9 % украинцев. За ней идет комик Владимир Зеленский – его поддерживают 11,3 % респондентов. Тройку замыкает Юрий Бойко, за которого готовы проголосовать 10,9% жителей.