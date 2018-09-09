Володин проголосовал на выборах мэра Москвы

Пару часов назад в Москве начались выборы мэра столицы. Свой голос уже отдал спикер Госдумы Вячеслав Володин.



Председатель нижней палаты проголосовал на избирательном участке №75 Пресненского района. Также спикер пообщался с наблюдателями, поинтересовавшись у них, как проходит голосование. Те сообщили, что нарушений зафиксировано не было.

Выборы столичного градоначальника проходят в единый день голосования 9 сентября. Мэр Москвы избирается на срок в пять лет.

На сегодняшнем голосовании впервые опробуют ряд новшеств. К примеру, время работы избирательных участков продлевается с 20:00 до 22:00, при этом они организованы не только в столице, но и в соседних регионах – Московской, Калужской, Тульской, Владимирской областях.

На пост главы города претендуют пять человек: кандидат от партии "Союз горожан" Михаил Балакин, от ЛДПР Михаил Дегтярев, выдвинутый компартией Вадим Кумин, кандидат от Справедливой России" Илья Свиридов, а также действующий мэр Сергей Собянин, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

В целом в единый день голосования выборы проходят в 80 регионах. Избираются главы 22 субъектов Федерации, депутаты 16 региональных собраний, главы муниципалитетов.

Кроме того, проходят дополнительные выборов депутатов Госдумы в шести регионах – Амурской, Калининградской, Нижегородской, Самарской, Саратовской и Тверской областях.