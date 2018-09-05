Лукашенко готовится к острым переговорам с Путиным
Макей считает, что на встрече лидеров России и Белоруссии будут приняты конкретные решения, которые устранят имеющиеся разногласия, "как минимум на ближайшую перспективу". При этом он отметил, что Александр Лукашенко поставил задачу подготовить обстоятельный и содержательный диалог с российской стороной.
"Это будет, может быть, острый, но очень конструктивный разговор, который позволит нам решить проблемные вопросы", – цитирует главу МИД Белоруссии ТАСС. Кроме того, министр также призвалл не придавать большого значения "инсайдерским" вбросам в Сети на тему отношений двух государств.
По мнению Владимира Макея, такая информация исходит от противников белорусско-российского сотрудничества. "Там явно сквозит антибелорусская истерия и откровенная нелюбовь к Беларуси", – заявил он.
Отметим, встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко пройдет 21 сентября. Ожидается, что стороны обсудят перспективы ликвидации торговых барьеров в отношении белорусской продукции и условия поставки энергоносителей в Белоруссию. Также стало известно, что российский президент решил совершить поездку в белорусский Могилев.
«Мы один народ фактически». Лукашенко заявил, что Россия — самая близкая страна для Беларуси https://t.co/VxBhLVxZoR#политика #Лукашенко pic.twitter.com/T9uGWRRvJa— Мир 24 ТВ (@Mir24TV) 18 августа 2018 г.
Напомним, ранее в августе Лукашенко обвинил Россию в варварском поведении и недобросовестной конкуренции. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия является союзником России, а резкие слова Лукашенко назвал "рабочими шероховатостями".
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