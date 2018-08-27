Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию

Москва перечисляет Минску не все пошлины от реэкспорта российской нефти. По словам Александра Лукашенко, Россия нарушает договоренности, которых белорусский лидер достиг ранее с Владимиром Путиным.

Президенты России и Белоруссии обсуждают все проблемы открыто, "как родные люди". Это естественно – ведь страны очень близки, вдобавок над обеими "довлеет советское прошлое". В те времена две страны "жили вместе" и могли говорить друг с другу то, что считают необходимым, напомнил Александр Лукашенко.

"Плюс наше славянское нутро. Поэтому у нас очень близкие отношения. И в силу этой близости наших отношений мы высказываемся абсолютно открыто", – сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что может откровенно обсуждать с российским коллегой даже личные вопросы, которые "пресс-секретари боятся упоминать".

Тем не менее, у Александра Григорьевича накопились претензии к Москва. Она, как выяснилось, перечисляет Минску не все пошлины от реэкспорта российской нефти. И это несмотря на договоренности, достигнутые в апреле 2017 года.

"Мы нашли с Путиным выход из этого положения, подключив сюда нефть. Так называемая перетаможка: когда шесть миллионов тонн нефти мы могли продавать, а таможенные пошлины зачислять в свой бюджет. Потом нефть подорожала, и нам в бюджет попало несколько больше денег... Кто-то из так называемых умных либералов в Минфине России увидел, что белорусы уж слишком много получили и обеднел российский бюджет", – пожаловался президент Белоруссии в интервью телеканалу "Беларусь-1".

И все же, Россия для белорусской экономики – главный партнер. "С этой прагматичной земной точки зрения мы являемся друг для друга ангелами-хранителями, если уж уходить в высокое, духовное", – отметил Лукашенко.

Белорусский президент также объяснил, почему не пошел с Владимиром Путиным на турнир по самбо после встречи в Сочи. Просто у него были другие планы – и никаких обид друг на друга лидеры не затаили, передает РИА Новости.