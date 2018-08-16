Лукашенко попался на лжи после встречи с Путиным

Странные дела творятся нынче в Белоруссии. Министр архитектуры и строительства республики Анатолий Черный и промышленности Виталий Вовк продолжают работать на своих постах. Соль ситуации в том, что буквально пару дней назад президент страны Александр Лукашенко отправил их в отставку.



В республиканском Министерстве архитектуры и строительства подтвердили: Черный продолжает занимать пост главы ведомства. "Пока министр работает. Мы же еще не видели никаких документов насчет его отставки", – цитирует сотрудников министерства издание Naviny.by.

Продолжает руководить своим ведомством и Виталий Вовк. Министр сообщил, что он находится на рабочем месте. Более того, добавил чиновник, никаких документов об увольнении и новом назначении не было.



Заявление об увольнении глав ведомств Александр Лукашенко сделал пару дней назад в ходе посещения Витебской области. Президент братской республики устроил феерический "разбор полетов" правительству страны, отчитав министров за "пофигистическое отношение" к своим указам.

Он поручил немедленно отправить в отставку Черного и Вовка, а также объявил о полном служебном несоответствии главе Госвоенпрома Олегу Двигалеву и секретарю Совбеза Станиславу Засю. "Не поправят к осени дело, не доложат мне по каждому предприятию, пойдут туда же", – пригрозил ошарашенным подчиненным Александр Григорьевич.

«На этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства! Всей верхушки!»: Лукашенко рвет и мечет, снова рвет и снова мечет pic.twitter.com/g5QdJmvNJf — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 августа 2018 г.

Стоит отметить, что последнее время президент Белоруссии выглядит очень нервным и все чаще дает волю эмоциям. Так, 23 июня в ходе посещения Шкловского района Могилевской области он начал стращать местных чиновников рассказами о потере независимости и повторении в Белоруссии украинского сценария. "Мы находимся на фронте", – заявил глава государства. Против кого он воюет, Лукашенко уточнять не стал.

А до этого белорусский лидер встречался с президентом России Владимиром Путиным. Как отмечают эксперты, разговор для Лукашенко был очень неприятным. В частности российский коллега поставил перед батькой ряд неудобных вопросов о формате двусторонних отношений и о том, что их текущий вариант не совсем устраивает Москву.