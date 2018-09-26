Нож в спину: Трампа прилюдно обсмеяли во время речи в ООН

Президент США Дональд Трамп 25 сентября выступил перед мировыми лидерами на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Его речь вызвала у присутствующих неожиданную реакцию.

В зале Генассамблеии ООН были слышны смешки после того, как Трамп рассказал о положительных изменениях в США после его избрания. В частности, американский лидер заявил, что менее чем за два года смог достичь больше, чем все его предшественники за тот же срок.

Особенноамериканский президент рассмешил своих германских союзников, в очередной раз попытавшись напасть на Россию и проект "Северный поток-2". Об этом на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова. "Сказал только, что Германия должна срочно переориентироваться на другие энергетические возможности, иначе будет зависеть от России. На этих словах делегация ФРГ захихикала", – написала Захарова.

Стоит отметить, что смех в зале немного остудил пыл зазнавшегося американского лидера. Дональд Трамп признался, что такой реакции на свое выступление он не ожидал. Тем не менее, поведение публики он назвал "нормальным" и продолжил рассказывать о свершениях своей администрации. В их число вошли рост экономики, снижение безработицы и другие факторы экономического роста.

Не обошлось и без традиционных для американских политиков угроз. Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат давить на Иран, в частности новыми санкциями. Также он сказал, что США будут продолжать бороться за демократию в Сирии и стремиться к достижению мира между Израилем и Палестиной.