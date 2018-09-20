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Политика

Трамп натравил на Россию ближайшего соратника

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Olivier Douliery
Черный список госдепартамента США расширился еще на 33 фамилии. В американской администрации подчеркивают, что эти лица связаны с "российским оборонным и разведывательным сектором" – и потому подпадают под санкции.
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Новые строки в перечень подлежащих санкциям граждан и компаний России внес лично госсекретарь Майк Помпео. Президент США Дональд Трамп не так давно специальным декретом переложил на его плечи эту обязанность.

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"Госсекретарь США Майкл Помпео добавил 33 лица, которые действуют в интересах оборонных и разведывательных секторов России, в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), – приводит ТАСС заявление высокопоставленного сотрудника Белого дома.

Как стало известно, санкции вводятся в отношении ЧВК Вагнера, "Оборонлогистики" и Комсомольского авиазавода Гагарина, который производит самолеты Су. В список попали также сотрудники Рособоронэкспорта и Минобороны Китая. Как пояснил чиновник, Пекин наказывают за то, что он работал с Москвой по поставкам военных самолетов "Сухой", в частности Су-35 – и делал это в декабре 2017 года, уже после того, как санкции вступили в силу. Вспомнили и о поставках ракетных установок С-400, которые были приобретены в январе 2018-го.

Госдеп счел необходимым заметить, что санкции нацелены только против России, но никак не затрагивают обороноспособность других стран. А всем остальным государствам Вашингтон напоминает, что российские военные сектора связаны с некой "пагубной деятельностью во всем мире" – и настоятельно рекомендует свернуть с ними отношения, передает РИА Новости.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал в августе прошлого года закон, предполагающий расширение секторальных санкций против российской экономики.

Автор: Андрей Евлампиев20 сентября 2018, 21:46
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