Трамп натравил на Россию ближайшего соратника
Новые строки в перечень подлежащих санкциям граждан и компаний России внес лично госсекретарь Майк Помпео. Президент США Дональд Трамп не так давно специальным декретом переложил на его плечи эту обязанность.
"Госсекретарь США Майкл Помпео добавил 33 лица, которые действуют в интересах оборонных и разведывательных секторов России, в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), – приводит ТАСС заявление высокопоставленного сотрудника Белого дома.
Как стало известно, санкции вводятся в отношении ЧВК Вагнера, "Оборонлогистики" и Комсомольского авиазавода Гагарина, который производит самолеты Су. В список попали также сотрудники Рособоронэкспорта и Минобороны Китая. Как пояснил чиновник, Пекин наказывают за то, что он работал с Москвой по поставкам военных самолетов "Сухой", в частности Су-35 – и делал это в декабре 2017 года, уже после того, как санкции вступили в силу. Вспомнили и о поставках ракетных установок С-400, которые были приобретены в январе 2018-го.
США ввели санкции против десятков российских чиновников https://t.co/j2hmwp8cbe #США #санкции— Росбалт (@rosbaltru) 20 сентября 2018 г.
Госдеп счел необходимым заметить, что санкции нацелены только против России, но никак не затрагивают обороноспособность других стран. А всем остальным государствам Вашингтон напоминает, что российские военные сектора связаны с некой "пагубной деятельностью во всем мире" – и настоятельно рекомендует свернуть с ними отношения, передает РИА Новости.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал в августе прошлого года закон, предполагающий расширение секторальных санкций против российской экономики.
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