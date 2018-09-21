Нервный Лукашенко побежал к Путину после хамской выходки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поспешил к российскому коллеге Владимиру Путину в Сочи. Сторонам предстоят непростые переговоры на фоне обострения отношений между двумя странами и периодических хамских выпадов нервного Лукашенко.



На сайте Кремля о переговорах написано общими формулировками: ключевые вопросы двухсторонних отношений, перспективы евразийской интеграции, актуальная международная проблематика.

В свою очередь у белорусского лидера заявили, что президенты обсудят сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли и промышленности, нефтегазовую проблематику, финансовое взаимодействие. Кроме того, отметили в пресс-службе Лукашенко, на повестке дня вопросы по интеграционной тематике в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.

Эксперты не исключают, что президенты подпишут определенные соглашения. К примеру, они могут касаться единого газового рынка Евразийского союза, включая претензии по реэкспорту энергоносителей, которые Москва неоднократно озвучивала Минску.

Стоит отметить, что переговоры между лидерами пройдут на фоне резко возросшей напряженности и нервозности в отношениях двух стран. Ранее эксперты отмечали, что Владимир Путин озвучил Александру Лукашенко ряд вопросов относительно будущего двухсторонних отношений и указал на недостаточную удовлетворенность Москвы ходом интеграционных процессов между двумя странами.

Лукашенко: У нас сейчас тяжёлый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят pic.twitter.com/ZobXq0DaAx — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 августа 2018 г.

По мнению аналитиков, существующая ситуация скорее выгодна Белоруссии, чем России, в том числе в плане экономики. Соседняя республика, по сути, живет за счет поддержки Москвы, однако не спешит проводить полностью пророссийскую политику, периодически заигрывая с Украиной и странами Запада.

Жесткая позиция, которую заняла Москва, раздражает и нервирует Александра Лукашенко. Последние месяцы белорусский лидер сам не свой. Не так давно он сорвался и резко высказался в адрес России, обвинив Кремль в "варварстве" и "недобросовестной конкуренции". Россию он назвал "старшим братом", заявив, что его страна зажата между Востоком и Западом.