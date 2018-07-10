Лукашенко и Порошенко готовят спецоперацию за спиной Путина

Чем ближе президентские выборы на Украине, тем острее встает вопрос, куда сбежит от правосудия Петр Порошенко. Очевидно, что победить ему не удастся, а по старой доброй традиции вновь избранный лидер начнет зачистку политического пространства.

Выборы в Незалежной пройдут в 2019 году. Аналитики гадают, где найдет спасение действующий президент. Согласно последней версии, замаливать грехи своего непутевого правления Петр Алексеевич собрался не где-нибудь, а в соседней Белоруссии, в гостях у Александра Лукашенко.

О запасном аэродроме Порошенко в Полесье написал в своем блоге украинский политический обозреватель Александр Дубинский. "Сдается мне, я знаю, куда собирается бежать Порошенко после отставки (добровольной или принудительной). По многим признакам, страна, которая может его принять, – это Белоруссия", – отметил журналист.

На такую возможность, считает Дубинский, указывает выкуп белорусским Нацбанком дочерней компании Сбербанка на Украине. По мнению эксперта, без личной договоренности между Порошенко и Лукашенко такая сделка была бы невозможной, пишет издание "Свободная пресса".

Напомним, что Белоруссия дала убежище президенту Киргизии Курманбеку Бакиеву, который был свергнут оппозицией в апреле 2010 года. Мало того, он получил белорусское гражданство. Вполне вероятно, что Батька спасет и ближайшего соседа. К тому же не так давно Порошенко назвал президента Белоруссии добрым другом.

Вопрос в том, как на это посмотрит Россия. В последнее время отношения Москвы и Минска несколько охладели. Сыграли свою роль и жесткие заявления Лукашенко, и действия России на границе, но, очевидно, что после очередной встречи президентов все встанет на свои места. Вот только удастся ли Батьке договориться с Путиным о спасении Порошенко – неизвестно.