Мне плевать: Аваков публично проигнорировал Порошенко
В своем обращении украинский лидер призвал парламент закрепить в Конституции положение о необходимости вступления страны в Евросоюз и НАТО. Кроме того, Петр Порошенко пообещал, что, "когда Крым снова станет украинским, российского флота там не будет".
На мероприятии Аваков вел себя по отношению к Порошенко наплевательски, не обращая на него никакого внимания. Он стал единственными из состава правительства страны, кто не встал со своего места в ходе выступления президента.
Когда Порошенко закончил свою речь, все члены парламента поприветствовали его аплодисментами стоя. Аваков же остался сидеть на своем месте, сообщает "Главком". Кроме того, в ходе выступления президента глава МВД Украины разговаривал по телефону.
О том, что отношения Авакова и Порошенко являются крайне напряженными, стало известно еще в прошлом году. Об этом рассказывали украинские депутаты.
Глава МВД Украины Арсен Аваков стал единственным членом правительства, который проигнорировал президента страны Петра Порошенко и не встал его поприветствовать в Верховной раде: https://t.co/MLfvqpwJvF pic.twitter.com/5gHDeVhvus— IZ.RU (@izvestia_ru) 21 сентября 2018 г.
Ранее президент Украины подписал решение Совета национальной безопасности и обороны страны о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Официально российская сторона должна быть уведомлена об этом до 30 сентября.
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